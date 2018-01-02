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Gürcistan hamsisi tezgahta

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Aslan, Gürcistan'da avlanan hamsinin tezgahlarda 10 liradan satışa sunulmaya başladığını söyledi.

Gürcistan hamsisi tezgahta

GİRESUN (AA) - Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk kara sularında 20-25 gündür hamsi avcılığı yapılmadığını belirtti.

Balıkçı teknelerinin, hamsinin peşinden Gürcistan ve Rusya kara sularına gittiğini ifade eden Arslan, "Şu anda buralarda Türk tekneleri hamsi avlamakta. Ağlara vuran ilk balıklar da ilimize ve ülkemize ulaştı. Bugün tezgahlarda Gürcü hamsisi yerini aldı." dedi.

Arslan, Gürcistan hamsisinin tezgahlarda, kilogramı 10 liradan satışa sunulduğunu kaydederek şöyle konuştu:

"Bölgede avcılığın olmaması hamsi fiyatını 20-25 liraya kadar yükseltmişti. Gürcü kara sularında avlanan hamsinin piyasaya girmesi yüksek seviyedeki fiyatın düşmesini sağladı. Bugün tezgahlarda hamsinin kilogramı 10 liradan satılıyor. İlerleyen günlerde avcılığın bol olması durumunda fiyat biraz daha düşebilir."

Muhabir: Atakan Çıtlak

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Anahtar Kelimeler:
EkonomiGürcistanHamsi
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