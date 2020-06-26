Gürcistan Otokar'dan 175 adet otobüs alacak

Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticileri arasında yer alan Koç Topluluğu şirketi Otokar, Kent LF ve Sultan LF otobüsleri ile Gürcistan toplu ulaşımında yeni bir dönem başlatacak. Türkiye dahil 50’den fazla ülkede modern toplu ulaşıma katkı sağlayan Otokar, yılın en büyük ihracat anlaşmalarından birini Gürcistan ile yaptı. Otokar, Gürcistan Belediye Kalkınma Fonu ile 175 adet otobüs ve bu otobüslerin yedek parça ve eğitimlerini kapsayan yaklaşık 18,7 milyon Euro tutarında bir sözleşme imzaladı.

Tasarımı, konforu, teknolojisi, düşük işletme giderleri ile uluslararası kullanıcıların da tercihi olan Otokar, 175 adet otobüs ile Gürcistan toplu ulaşımında yeni bir dönem başlatacak. Gürcistan Belediye Kalkınma Fonu ile yapılan 18,7 milyon Euro tutarındaki anlaşmaya göre 6 farklı şehirde kullanılacak 117 Sultan LF ve 58 Kent LF’nin teslimatları 2020 yılı içinde başlayacak. Otobüslerin yedek parça temini ve eğitimleri de Otokar tarafından verilecek.

"Bu satış ile birlikte üretime hız verilecek"

Gürcistan’ın artan toplu taşıma ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan dönüşüm çalışmaları neticesinde Otokar olarak uluslararası rakiplerini geride bıraktıklarını ve normalleşme sürecinin başında böylesine önemli bir ihaleyi kazanmasından dolayı memnuniyeti duyduklarını belirten Genel Müdür Serdar Görgüç şunları söyledi:

"Küresel ölçekte zor bir dönemden geçiyoruz. Covid-19, bir sağlık krizinin ötesinde, ekonomik ve sosyal kalkınmayı derinden etkiledi. Bu günleri de geride bırakacağız. Üretime Gürcistan ihalesi ile hız vereceğiz. Gürcistan toplu ulaşımına yeni bir soluk getireceğiz. Yıl sonunda hizmet vermeye başlayacak olan araçlarımız, tasarımları, teknik özellikleri, geniş iç hacmi ile Gürcistanlılara daha çevreci ve konforlu bir seyahat sunarak ulaşımda yeni bir dönem başlatacak."