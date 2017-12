Gürültü yapan komşuya 964 lira ceza

ANKARA(AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2018'de çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları belirlendi. Buna göre umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere uygulanacak para cezası 232 lira, kişilerin huzur ve sükunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü ve titreşim oluşturan konutlara 964 lira, ulaşım araçları için 2 bin 910 lira, iş yerleri ve atölyeler için 9 bin 719 lira, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için ise 29 bin 173 lira ceza uygulanacak.

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı bilgiye göre, 2018'de uygulanacak idari para cezaları, yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, 1 Ocak 2018'den itibaren umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere uygulanacak para cezası 232 lira oldu.

Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde, ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturan konutlara 964 lira, ulaşım araçlarına 2 bin 910 lira, iş yerleri ve atölyelere 9 bin 719 lira, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsüne de 29 bin 173 lira ceza uygulanacak.

Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayana bin 206 lira ceza

Ayrıca kanun ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı ya da gerekli önlemleri almadan atıkları toprağa gömenlere verilecek ceza miktarı 58 bin 351 liraya çıkarken, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak tehlikeli atıkları bertaraf edenlere ise 243 bin 156 lira ile 2 milyon 431 bin 628 lira aralığında ceza kesilecek.

Bakanlıkça egzoz emisyon ölçümüne dikkat etmeyen motorlu taşıt sahiplerine uygulanacak ceza miktarları da yükseldi.

Buna göre, egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 206 lira, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine ise 2 bin 423 lira ceza verilecek.

Hava kirliliğine önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tabi tutulan tesisleri yetkili makamlardan izin almadan kuran, işleten veya iznin iptal edilmesine rağmen kurup, işletmeye devam edenler ile bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapanlar, yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara ise 58 bin 351 lira cezası uygulanacak.

Ayrıca bu tesisler, emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşması durumda ise 116 bin 709 lira ödeyecek.

Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tabi olmayan tesislere ise işletilmesi sırasında yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olmaları durumunda 14 bin 578 lira ceza verilecek.

Konutlardaki aykırı emisyon durumunda ise toplu veya ferdi ısıtılan konutlarda, her bağımsız bölüm için ceza miktarı 721 lira olarak belirlendi.

Sulama kanalına atık boşaltan 116 bin 709 lira ödeyecek

Atıklarını koruma esaslarına aykırı olarak içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yer üstü ve yer altı sularına, sulama ve drenaj kanallarına boşaltanlar da 116 bin 709 lira idari para cezası ödeyecek.

Bakanlık Türkiye'ye tehlikeli atık sokmaya çalışanlara karşı da cezaları artırdı. Bu kapsamda Bakanlıkça tehlikeli atıkların her ne şekilde olursa olsun ülkeye girişini sağlayanlara ve ihraç edenlere de ayrı ayrı 4 milyon 863 bin 267 lira ceza kesilecek.

Para cezaları, 1 Ocak 2018'den tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerli olacak.

Muhabir: Yıldız Nevin Gündoğmuş