"Güven Damgası Protokolü" imza töreni

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren bireylerin toplam nüfusa oranının 2017 yılında yaklaşık yüzde 25 olduğunu belirterek, "Toplam nüfus açısından 2016 yılında her beş kişiden biri e-alışveriş yaparken 2017 yılında her dört kişiden biri elektronik ortamda alışveriş yapmıştır." dedi.

Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı bakanlıkta düzenlenen "Güven Damgası Protokolü" imza töreninde, dünyada ve Türkiye’de e-ticaret sektörünün çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü ifade etti.

Elektronik ticaretin coğrafi sınırları ortadan kaldırarak, geleneksel ticaret anlayışını değiştirdiğine işaret eden Tüfenkci, yeni döneme adapte olmanın öneminde değindi. Tüfenkci, e-ticaretin işletmelerin doğru tüketiciye hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için en etkin yöntem olduğunu belirterek, e-ticaretle işletmelerin daha geniş kitlelere, düşük maliyetlerle daha etkin bir hizmet sunabildiğini kaydetti.

Tüfenkci, e-ticaret sektörünün gün geçtikçe ülke ekonomilerine yön veren itici bir güç haline geldiğini vurgulayarak, bu dönüşüm sürecinin Türk iş dünyasına da önemli fırsatlar sunduğunu anlattı.

Fırsatları değerlendirebilmek için, kamu ve iş dünyasının birlikte hareket etmesi gerektiğine işaret eden Tüfenkci, "İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren bireylerin toplam nüfusa oranı 2017 yılında yaklaşık yüzde 25 olmuştur. Toplam nüfus açısından 2016 yılında her beş kişiden biri e-alışveriş yaparken 2017 yılında her dört kişiden biri elektronik ortamda alışveriş yapmıştır. Türkiye'de e- ticaret pazar büyüklüğü 2013’te 14 milyar lira iken, 2016 yılında 68 milyar liraya yükselmiştir. 2023 için e-ticarette beklenen nokta 350 milyar liralık bir işlem hacmine ulaşmasıdır." diye konuştu.

Tüfenkci, 2012 yılında e-ticaret işlemlerinin yaklaşık yüzde 9’unun akıllı telefon ve tabletler üzerinden gerçekleştirildiğine işaret ederek, bu oranın 2021'de yüzde 49 seviyesine ulaşacağının tahmin edildiğini aktardı.

- "e-ticaret için güven olmazsa olmaz"

e-ticaretin KOBİ’lerin pazarda yer edinerek markalaşmalarında etkili olacağını dile getiren Tüfenkci, şunları kaydetti:

"e-ticaretin, KOBİ’ler özelinde bakıldığında sunduğu fırsatlar daha da ön plana çıkmaktadır. e-ticaretin etkin işleyişi için güven olmazsa olmaz bir şarttır. TÜİK verilerine bakıldığında tüketicilerin yüzde 45'inin gizlilik ve güvenlik kaygıları sebebiyle internetten alışveriş yapmadıkları anlaşılıyor. Bu kapsamda Bakanlığımızca ilgili kurum ve kuruluşlarla çok sayıda toplantı gerçekleştirilerek ve yurt dışı örnekleri araştırıldı. Hazırladığımız “Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ” 6 Haziran 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.”

Tüfenkci, güven damgası uygulamasının vatandaşların güvensizliğini ortadan kaldırarak e-ticaret hacminin artırılmasında önemli rol oynayacağını kaydederek, bakanlık olarak, e-ticaretin geliştirilmesi noktasında daha farklı çalışmalar da yapıldığını anlattı.

Geçen yıl aralık ayında hizmete açılan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'nin (ETBİS) bunlardan birisi olduğunu ifade eden Tüfenkci, "Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan işletmeler, faaliyete başlamadan önce e-Devlet kapısı üzerinden ETBİS’e kayıt olacak ve bildirim yapacaktır. Bu sayede e-ticaret işletmelerinin şeffaf ve ulaşılabilir olması sağlanarak vatandaşlarımızın dolandırılma riski azaltılacaktır. Ocak ayı sonu itibarıyla ETBİS’e kayıtlı işletme sayısı 15 bin 647 olarak, kaydedilen site sayısı ise 16 bin 256 olarak gerçekleşmiştir." şeklinde konuştu.

Tüfenkci, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da geçen yılın sonunda düzenlemeye gidildiğini belirterek, "Kanuna Bakanlığımızın, ticari elektronik ileti onaylarının alınmasına ve reddetme hakkının kullanılmasına imkan tanıyan merkezi bir elektronik sistem kurması veya kurdurmasına ilişkin hükümler eklenmiştir. Bu konuyla ilgili olarak da yetkilendirme çalışmalarımız başlamıştır. Bu sayede istenmeyen ticari elektronik iletiler konusunda vatandaşlarımızın yaşadığı sorunların önemli ölçüde azalacağı düşünülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Etkin e-ticaretle Türkiye hızla zenginleşecek"

Hisarcıklıoğlu da imzalanan protokolle, TOBB'un Bakanlıktan aldığı yetkiyle e-ticaret sitelerine güven damgası vermeye başlayacağını ve bununla birlikte e-ticaretin çok daha hızla büyüyeceği bir döneme geçileceğini söyledi.

Hedeflerinin Türkiye'de e-ticaretin payını en az ikiye katlamak olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lere e-ticaretin büyüyen pazarından pay almaları için harekete geçmeleri mesajını verdiklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu, "e-ticaret, özellikle Anadolu’nun kalkınması için eşsiz bir fırsattır. Büyük şehirler dışındaki KOBİ’lerin de erişebildikleri pazarın büyümesi, bölgesel kalkınmayı da destekleyecektir. Güven damgası, e-ticaret pazarını büyütmek için çok önemli bir adımdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşcı ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Güven Damgası Protokolü"nü imzaladı.