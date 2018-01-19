Güven damgasına destek

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektronik ticarette satış sürecinin güvenli olduğunu gösteren "güven damgası" uygulamasının sektörü olumlu yönde etkileyeceğini ve dolandırıcılık vakalarının önüne geçileceğini belirtti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, internet üzerinden alışverişin yaygınlaşmasıyla dolandırıcılık vakalarının da arttığına dikkati çekti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için e-ticarette satış sürecinin güvenli olduğunu gösteren güven damgası uygulamasını yakın zamanda hayata geçireceğini belirten Palandöken, "e-ticaret sitelerinin ana sayfasında bulunacak güvenlik damgası ile sitelerin güvenliği tescillenmiş olacak. Güven damgası uygulaması e-ticareti olumlu yönde etkileyecek ve dolandırıcılığın önüne geçilecek. Vatandaşlarımız internetten alışveriş yaparken dolandırılmamak için Bakanlık onaylı güven damgası olan internet sitelerini tercih etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, Bakanlığa kayıtlı e-ticaret işletmelerinin yüzde 16'sını esnafın oluşturduğuna işaret ederek, "Esnafın değişime ayak uydurması gerek. Gün geçtikçe büyüyen ve gelişen e-ticaret pazarında esnaf ve sanatkarlar daha fazla yer almalı. Bu konuda Bakanlığın yaptığı çalışmaları olumlu buluyor ve destekliyoruz." ifadelerini kullandı.