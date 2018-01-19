Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Güven damgasına destek

- TESK Genel Başkanı Palandöken: - "Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ticarette satış sürecinin güvenli olduğunu gösteren güven damgasını uygulaması e-ticareti olumlu yönde etkileyecek ve dolandırıcılığın önüne geçilecek"

Güven damgasına destek

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektronik ticarette satış sürecinin güvenli olduğunu gösteren "güven damgası" uygulamasının sektörü olumlu yönde etkileyeceğini ve dolandırıcılık vakalarının önüne geçileceğini belirtti.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, internet üzerinden alışverişin yaygınlaşmasıyla dolandırıcılık vakalarının da arttığına dikkati çekti.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için e-ticarette satış sürecinin güvenli olduğunu gösteren güven damgası uygulamasını yakın zamanda hayata geçireceğini belirten Palandöken, "e-ticaret sitelerinin ana sayfasında bulunacak güvenlik damgası ile sitelerin güvenliği tescillenmiş olacak. Güven damgası uygulaması e-ticareti olumlu yönde etkileyecek ve dolandırıcılığın önüne geçilecek. Vatandaşlarımız internetten alışveriş yaparken dolandırılmamak için Bakanlık onaylı güven damgası olan internet sitelerini tercih etmeli." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, Bakanlığa kayıtlı e-ticaret işletmelerinin yüzde 16'sını esnafın oluşturduğuna işaret ederek, "Esnafın değişime ayak uydurması gerek. Gün geçtikçe büyüyen ve gelişen e-ticaret pazarında esnaf ve sanatkarlar daha fazla yer almalı. Bu konuda Bakanlığın yaptığı çalışmaları olumlu buluyor ve destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TESKGüven DamgasıE-ticaretBendevi Palandöken
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5