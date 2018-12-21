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Güvence denetimi standartları

ANKARA (AA) - Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından iki ayrı güvence denetimi standardı kabul edildi. Konuya ilişkin iki ayrı kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, uluslararası standartlara uyum sağlamak...

Güvence denetimi standartları
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ANKARA (AA) - Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından iki ayrı güvence denetimi standardı kabul edildi.

Konuya ilişkin iki ayrı kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, uluslararası standartlara uyum sağlamak üzere Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulunca hazırlanan "Güvence Denetimi Standardı (GDS) 3000 Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri" ile "Güvence Denetimi Standardı (GDS) 3402 Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları" standartları kabul edildi.

Öte yandan, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan iki ayrı tebliğle de "Güvence Denetimleri Standardı 3000 (GDS) 3000 Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri Hakkında Tebliğ" ile "Güvence Denetimi Standardı (GDS) 3402 Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:43" yürürlükten kaldırıldı.

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Güvence Denetimi StandardıKamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları KurumuResmi GazeteTebliğ
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