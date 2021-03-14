Güvenilir Eller pandemiye tedbir

Unilever Ev Dışı Tüketim ve Güvenilir Ürün Platformu, gıda sektöründe faaliyet gösteren ve normalleşme dönemi ile misafirleriyle buluşacak olan işletmelere özel eğitim içerikleriyle destek veriyor. Belediyelerle işbirliği içinde gerçekleştirilen Güvenilir Eller Eğitimi Güvenilir Ürün Platformu ili birlikte gerçekleştiriliyor. Unilever Ev Dışı Tüketim Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz eğitimlerin Maltepe Belediyesi ile yapılan bölümende düzenlenen sertifika töreninde önemli mesajlar verdi.

Unilever Ev Dışı Tüketim Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz yapılan işbirliği ile günün en önemli sorununa çözüm getirmeye çalıştıklarını belirterek, "“Böylesine önem taşıyan gıda güvenliği bizim de sektöre fayda sağlamaya çalıştığımız kritik alanlardan bir tanesi. Unilever Ev Dışı Tüketim Ekibi olarak her 2 profesyonel mutfaktan 1’ine ulaşmanın, şeflerle yakın temas halinde çalışmanın bize getirdiği sorumluluğun farkındayız. Bu nedenle ev dışı tüketim sektörünün gelişimine katkı sağlayacak adımlar atmaya odaklanıyoruz. Senelerdir markamızın ‘Destekle, İlham Ver, Geliştir’ amacı doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projelerle sektöre farklı alanlarda destek veriyoruz. Her 10 şeften 8'inin gıda güvenliği alanında eğitim almak istediğini belirtmesinden yola çıkarak yarattığımız “Güvenilir Eller” eğitimleri de bu projelerden biri. 2016 yılından bu yana “Güvenilir Eller” gıda güvenliği eğitimlerimizle profesyonel mutfak çalışanlarına ulaşıyoruz."

Eğitimlerin bugüne kadar 63 bin 335 mutfak çalışanının fayda sağladığını belirterek, "Pandemi döneminde en büyük amaçlarımızdan biri de ev dışı tüketim sektörü için normalleşme süreçlerinde güvenilir bir yol arkadaşı olmak. Bu doğrultuda geçtiğimiz sene ‘Güvenilir Eller’ eğitim modüllerimizin arasına ‘Personel Hijyeni Önlemleri’ içeriğini ekledik ve ‘Güvenilir Eller’ eğitimini ücretsiz olarak tüm Türkiye’deki işletmelerin erişimine açtık. Ayrıca bu dönemde öne çıkan konularda işletmelere yol gösterecek rehber içerikler hazırladık" dedi.

Tokgöz bu yıl ise ortak bir bakış açısı ve hedefler doğrultusunda Güvenilir Ürün Platformu ile bir araya geldiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Eeğitim zincirimize yeni bir halka ekledik. Birlikte ev dışı tüketim sektörünün ilerlemesinde önemli bir rol oynayacak bir adım attık. Bu iş birliği çerçevesinde Güvenilir Ürün Platformu’nda çevrimiçi ve ücretsiz eğitim içerikleri sunuyoruz. İşletmelerin gıda güvenliği alanındaki çabalarına bu eğitimlerle destek veriyoruz. Alanında uzman gıda mühendisi, ziraat mühendisi ve veteriner hekimler tarafından verilen bu eğitimleri tamamlayan katılımcılarımıza Güvenilir Eller Sertifikası veriyoruz. Bu sertifikayla birlikte katılımcılarımız müşterilerine pandemi döneminde aldıkları tedbirler konusunda ne kadar hassas olduğunu gösterebilecek. UFS olarak tıpkı bugün olduğu gibi bundan sonra da sektörümüzdeki paydaşların yanında olmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızla sektörümüzün büyümesi ve gelişmesine destek olmaya devam edeceğiz. Bugün burada olan, eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmış tüm katılımcılarımızı tebrik ediyorum ve önümüzdeki normalleşme sürecinde sağlıklı ve hayırlı işler diliyorum.”

BİR TIKLA GÜVENİLİRLİK SERTİFİKASINI AL

Her hafta İstanbul’un bir ilçe belediyesi ile gerçekleştirilecek online eğitimler 15 Şubat tarihinde Maltepe Belediyesi ile başladı. Ücretsiz eğitim projesine katılanlara Güvenilir Eller Sertifikası verilecek. Gıda sektöründe faaliyet gösteren büyük küçük gözetmeksizin tüm işletmelere ve çalışanlarına açık olacak eğitim serisine www.guvenilirurunplatformu.com adresinden kayıt yaptırmak mümkün olacak.