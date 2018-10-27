Güvenilir gıda için AB projesinin kapanış toplantısı yapıldı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin, Avrupa Birliğine (AB) katılım müzakerelerinde açılan "Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası" başlıklı 12. fasıl kapsamında yürütülen projenin kapanış toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Resmi Kontroller, Hayvan Refahı, Zoonozlar ve Hayvansal Yan Ürünlere İlişkin Kapasitenin Geliştirilmesi AB Eşleştirme Projesi'nin kapanış toplantısı, Bakanlığın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Proje çalışmaları ve elde edilen çıktıların katılımcılara aktarıldığı toplantıda konuşan Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, projenin 23 Mayıs 2016'da başladığını anımsatarak, "Bu proje ile ihtiyaç duyulan alanlarda, AB ile uyumlu gıda ve yem prosedürlerinin geliştirilmesi, coğrafi işaretli ürünler, hayvan refahı, bitki ve hayvan sağlığı uygulamaları, yem konularını da içeren gıda güvenilirliği alanında çok yıllık ulusal kontrol planının hazırlanması çalışmaları yürütülmüştür." ifadesini kullandı.

Selçuk, bin 700'ü aşkın personelin eğitime tabi tutulduğunu, 12. fasıl kapsamındaki çalışmalarda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.