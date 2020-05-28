Güvenilir üretim için tarihi adım atıldı

Son dönemde güvenilirlik konusunda Ankara’da çok etkin atılımlar yapılıyor. Ticaret Bakanlığı’nın güvenilir ürün atağından sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da ürüne giden yolu güvenilir kıldı ve bu konuda tarihi bir adım attı.

Sanayi ve teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından koronavirüs önlem kılavuzu hazırlandığını belirterek güvenilir ürün ile ilgili tarihi adımı şöyle açıkladı: