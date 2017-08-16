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Güvenilir Ürün Platformu kuruldu

Uzun süredir çalışmaları devam eden Güvenilir Ürün Platformu kuruluşunu açıkladı. Kuruluş kararı bu konuda önemli çalışmalara imza atan İstanbul'un Şile ilçesinde yapılan bir toplantı ile duyuruldu.

Güvenilir Ürün Platformu kuruldu
Yaklaşık bir yıldır çok sayıda gazeteci, sivil toplum örgütü önderi, sektör temsilcisinin çalışmalarını yürüttüğü Güvenilir Ürün Platformu kuruluşunu ilan etti.
Yaptığı sektör toplantıları ve önemli projelerle  ses getiren çalışmalar imza atan Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) bünyesinde oluşturulan Güvenilir Ürün Platformu’nu bundan sonra yapılanma çalışmaları için adım atacak,
Kuruluş toplantısı Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşti.
Toplantıya Şile Kaymakamı Salih Yüce, Şile Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Güllüce ve Güvenilir Ürün Platformu destekçileri katıldı.
Gazeteci Celal Toprak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda Güvenilir Ürün Platformu sözcüleri yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Şile Belediye Başkan Yardımcısı çalışmanın çok önemli olduğunu belirterek, “Biz Şile’de bu işin önderliğin yapmak istiyoruz. İstanbul7a en yakın noktada güvenilir ürünün başkenti olmayı hedefliyoruz” dedi.
Şile Kaymakamı Salih Yüce de “Şile’yi güvenilir ürünün merkezi yapmaya çalışıyoruz. Burada kimse kafasına göre üretim yapamaz. Babamın oğlu bile olsa buna izin vermeyiz. Şile’yi bir marka yapacağız. Bu işin merkezi yapacağız” diye konuştu.
 Konuşmaların ardından YAPDER bünyesinde Güvenilir Ürün Platformu’nun çalışmalar başlamasına karar verildi. Böylece Şile güvenilir ürünün başkenti olarak Güvenilir Ürün Platformu’nun kuruluşuna ev sahipliği yapmış oldu.
Güvenilir Ürün Platformu önümüzdeki günlerde sözcülerini açıklayacak. Çok kısa bir süre içinde de bilim kurulunu oluşturacak.
 
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