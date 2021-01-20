Güvenilirlik öne çıktı lezzetin tahtına hijyen oturdu

Türkiye’nin lider paketli yemek markası Meal Box, çalışanların pandemi döneminde değişiklik gösteren öğle yemeği alışkanlıklarını araştırdı. Pazar araştırma ve danışmanlık şirketi Barem’in gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, çalışanların yüzde 28’i öğle yemeğini evden götürmeyi tercih ediyor. Bu dönemde çalışanların yemek seçimindeki önceliği hijyen olurken, görüşülen kişilerin yalnızca %43’ü sağlık açısından dışarıda yemek yemeye güveniyor. Şirketlerin yüzde 26’sının ise herhangi bir öğlen yemeği politikası bulunmuyor.

Türkiye’nin lider paketli yemek markası Meal Box, çalışanların pandemi dönemindeki öğle yemeği alışkanlıklarını araştırdı. BAREM’in gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre, şirketlerin yüzde 26’sının herhangi bir öğle yemeği politikası bulunmuyor. Salgın döneminde çalışanların yemek tercihlerindeki önceliği hijyen oldu. Dışarda yemek yemeğe sağlık açısından güvenenlerin oranı %43. Çalışanların yüzde 28’i öğle yemeğini evden götürmeyi tercih ediyor. Bu araştırma sonuçları çalışanlar için öğle yemeği alanında ciddi bir boşluk olduğunu gösteriyor. Bu boşluğu doldurmaya en büyük aday ise pandemide hızla büyüyen paketli yemek sistemi.

İşyerlerinde öğle yemeği politikası olmayanların oranı yüzde 26

Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 26’sının, şirketinde herhangi bir öğle yemeği uygulaması bulunmuyor. Firmanın, çalışma şeklinin özelliği yemek politikasını doğrudan etkiliyor. Bu oran bu dönemde evden çalışan beyaz yakalılarda %17 iken, kendi hesabına çalışanlarda %46’ya çıkıyor. Yarı zamanlı çalışanların yaklaşık yarısı çalıştığı şirkette herhangi bir öğle yemeği politikasına tabi değil. Tam zamanlı çalışanlar şirkette pişirilen yemeği (yüzde 33), yarı zamanlı çalışanlar evden yemek götürmeyi (yüzde 43); evden çalışanlar ise yemek kartı/ çeki/ fişi ile dışarıdan yemek yemeyi (yüzde 46) daha çok tercih ediyor.

Rakamlara göre, işyerinde veya dışarıda yenilen öğle yemeğinde, çalışanların en fazla önem verdiği kriter hijyen. Sıralama analizine göre; işyerinde veya dışarıda yenilen öğle yemeğinde çalışanların en önem verdiği kriter hijyen (yüzde 36) oldu. Bunu; sağlık (yüzde 27), lezzet (yüzde 21) ve bildik yer olma (yüzde 16) izlemektedir.

Paketli yemek pandemide hayat kurtaran seçenek oldu

Şirketinde kendi mutfağı olmayan ve dışarıdan yemek uygulamasını tercih etmeyen çalışanların abonelik sistemine odaklı paketli yemek hizmetine yöneldiğini belirten Meal Box CEO’su Murat Demirhan; “Barem’in araştırması, yemek tercihlerimizdeki eski alışkanlıklarımızın neredeyse tamamen değiştiğini gösteriyor. Çalışanların dışardan yemek siparişi verme konusundaki güvensizliği pandemi döneminde daha da arttı ve yemekte aradığı ilk kriter hijyen oldu. Söz konusu sağlık olunca, ne yenildiğinin, masaya gelene kadar hangi aşamalardan geçtiğinin önemi de arttı. Tüm bunlar işverenleri de çalışanları da izleyecekleri yemek politikası konusunda çıkmaza soktu, farklı çözümleri beraberinde getirdi. Bu çözümlerin başında paketli yemek aboneliği geliyor. Meal Box olarak pandemi boyunca yaklaşık 5 kat büyüdük. Hijyen, lezzet ve fiyat avantajları açısından bu süreçte oldukça ilgi görmeye başlayan paketli yemek hizmeti kendi mutfağı olmayan şirketler tarafından yakın zamanda en fazla kullanılan model olacak ve pazar daha da büyüyecektir. Özetle, paketli sıcak yemek aboneliği pandemide işverenlerin ve çalışanların hayatını kurtaran seçenek oldu.” Dedi.

Araştırma Künyesi: Araştırma Barem tarafından 17 Ekim - 04 Aralık 2020 tarihleri arasında CATI yöntemiyle Türkiye temsili 1000 kişiyle yapılmış,pandemi döneminde çalışma faaliyetlerini tam zamanlı ve yarı zamanlı olmak üzere işyerine giderek veya evden çalışarak yürüten kişilerle görüşülmüştür.