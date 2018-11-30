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“Güvenli İnternet Tırı“nın yeni durağı, İstanbul

Güvenli İnternet Tırı, 1-2 Aralık tarihlerinde Üsküdar'daki Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek "Gelecek İçin Eğitim Tasarımı Sempozyumu"nda ziyaretçilerle buluşacak

“Güvenli İnternet Tırı“nın yeni durağı, İstanbul
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İSTANBUL (AA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Güvenli İnternet Tırı'nın yeni durağı, Crytek iş birliği ile İstanbul olacak.
Crytek'ten yapılan açıklamaya göre, BTK'nın projesi "Güvenli İnternet Tırı", Crytek İstanbul ofisinin de katkıları ile Türkiye turuna devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta Zonguldak'ta bulunan Güvenli İnternet Tırı, 1-2 Aralık tarihlerinde Üsküdar'daki Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek "Gelecek İçin Eğitim Tasarımı Sempozyumu"nda ziyaretçilerle buluşacak.
Crytek İstanbul'un kurduğu standa gelecek ziyaretçiler, burada Crytek tarafından geliştirilen Warface, The Climb ve Robinson: The Journey isimli oyunları oynayıp, sanal gerçeklik teknolojisine ulaşıp deneyimleme imkanı bulacaklar.
Ayrıca gelecek ziyaretçilere Warface oyununa ait çeşitli içeriklerin bulunduğu etkinlik kartları hediye edilecek.

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Güvenli İnternet TırıBilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu
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