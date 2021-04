Güvenli kent yolunda dev bir adım attılar

Unilever Ev Dışı Tüketim ve Güvenilir Ürün Platformu, gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelere özel eğitim içerikleriyle destek veriyor. Proje kapsamında çevrimiçi olarak sunulan Güvenilir Eller Eğitimi ile Bahçelievler bölgesinde bulunan gıda işletmeleri de eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Hibrit olarak düzenlenen törende sertifika almaya hak kazananların sertifikaları ise Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır tarafından takdim edildi. Ayrıca sertifika töreni Unilever Ev Dışı Tüketim Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz ve Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak’ın katılımı ile online olarak da yayınlandı.

Sertifika töreninde konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ” Pandeminin başlaması ile gıda ve suyun ülkelerin en önemli silahları olduğunu gördük. Bizim ülkemizin 7 bölgesinden bereket fışkırıyor bunu topraktan tüketiciye en güvenilir şekilde işleyerek ulaştırabilmemiz gerekiyor. Bunların hepsi farkındalık ile başlıyor, bu bilincin yaygınlaştırılması konusunda çalışan ve bu projeyi hayata geçiren Unilever ve Güvenilir Ürün Platformu’na teşekkür ederim. Bu farkındalığın yayılmasında Bahçelievler’deki işletmelerden 185 esnaf arkadaşımız bu eğitimleri tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Covid 19 bir gün bitecek ancak sonrasında belki farklı virüs hastalıkları çıkacak biz her şeye hazır olmalıyız, tarımsal sürdürülebilirlik, gıda güvencesi ve güvenilirlik bilincinin yaygınlaştırılması şart. Bu konuda bizlerde Bahçelievler Belediyesi olarak bu çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz. Bugün sertifika alan esnafımıza teşekkür ederim zaman ayırdılar, emek verdiler 8 saatlik eğitimleri tamamladılar. Restaurant’tan büfe’ye fırından pastaneye kadar büyük küçük her işletme bu emeklerinin karşılığını alacak çünkü iyi ürün her zaman karşılığını bulur. Üretileni satmaktan önce hakkaniyetli olanı satmak önemli, bu emeği vererek farkındalık eğitimlerini alan esnafımız benim sattığım ürün komşumun, tüketicinin sağlığını olumsuz etkilemiyor diyebilecek’’ dedi.

Unilever Ev Dışı Tüketim Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz ise bu iş birliğiyle ilgili “Böylesine önem taşıyan gıda güvenliği bizim de sektöre fayda sağlamaya çalıştığımız kritik alanlardan bir tanesi. Unilever Ev Dışı Tüketim Ekibi olarak her 2 profesyonel mutfaktan 1’ine ulaşmanın, şeflerle yakın temas halinde çalışmanın bize getirdiği sorumluluğun farkındayız. Bu nedenle ev dışı tüketim sektörünün gelişimine katkı sağlayacak adımlar atmaya odaklanıyoruz. Senelerdir markamızın ‘Destekle, İlham Ver, Geliştir’ amacı doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projelerle sektöre farklı alanlarda destek veriyoruz. Pandemi döneminde en büyük amaçlarımızdan biri de ev dışı tüketim sektörü için normalleşme süreçlerinde güvenilir bir yol arkadaşı olmak. Bu doğrultuda 2016 yılından bu yana 63 bin 335 mutfak çalışanına fayda sağlayan ‘Güvenilir Eller’ eğitim modüllerimizin arasına geçtiğimiz yıl ‘Personel Hijyeni Önlemleri’ içeriğini ekledik ve ‘Güvenilir Eller’ eğitimini ücretsiz olarak tüm Türkiye’deki işletmelerin erişimine açtık. Ayrıca bu dönemde öne çıkan konularda işletmelere yol gösterecek rehber içerikler hazırladık. Bu yıl ise ortak bir bakış açısı ve hedefler doğrultusunda Güvenilir Ürün Platformu ile bir araya gelerek eğitim zincirimize yeni bir halka ekledik. Birlikte ev dışı tüketim sektörünün ilerlemesinde önemli bir rol oynayacak bir adım attık. Bu iş birliği çerçevesinde Güvenilir Ürün Platformu’nda çevrimiçi ve ücretsiz eğitim içerikleri sunuyoruz. İşletmelerin gıda güvenliği alanındaki çabalarına bu eğitimlerle destek veriyoruz. Alanında uzman gıda mühendisi, ziraat mühendisi ve veteriner hekimler tarafından verilen bu eğitimleri tamamlayan katılımcılarımıza Güvenilir Eller Sertifikası veriyoruz. Bu sertifikayla birlikte katılımcılarımız müşterilerine pandemi döneminde aldıkları tedbirler konusunda ne kadar hassas olduğunu gösterebilecek. UFS olarak tıpkı bugün olduğu gibi bundan sonra da sektörümüzdeki paydaşların yanında olmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızla sektörümüzün büyümesi ve gelişmesine destek olmaya devam edeceğiz. Bugün burada olan, eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmış tüm katılımcılarımızı tebrik ediyorum ve önümüzdeki normalleşme sürecinde sağlıklı günler ve hayırlı işler diliyorum.” dedi.