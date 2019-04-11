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Güvenlik sektörü "SecuriTex Eurasia"da buluştu

ANKARA (AA) - Emniyet teşkilatı, askeri kurumlar ve kamu kuruluşlarını, güvenlik endüstrisiyle buluşturan "SecuriTex Eurasia" kapılarını açtı. CYF Fuarcılık AŞ tarafından ATO Congresium'da düzenlenen fuarda, güvenlik ve zayıf...

Güvenlik sektörü
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ANKARA (AA) - Emniyet teşkilatı, askeri kurumlar ve kamu kuruluşlarını, güvenlik endüstrisiyle buluşturan "SecuriTex Eurasia" kapılarını açtı.

CYF Fuarcılık AŞ tarafından ATO Congresium'da düzenlenen fuarda, güvenlik ve zayıf akım sistemleri sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar, sivil savunma alanında kullanılan teknolojiler ve hassas güvenlik bölgeleriyle özel işletmelerin ihtiyaç duyduğu ürünleri sergiliyor.

Geçiş kontrol sistemleri, bilgi güvenliği teknolojileri, güvenlik yazılımları ve şifreleme sistemleri gibi ürün, teknoloji, malzeme ve ekipmanların tanıtıldığı fuarda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yetkilileri de katılımcıları sektöre sağladıkları katkılara ilişkin bilgilendiriyor.

CYF Fuarcılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gültekin Gökgül, devletin önemli güvenlik birimlerinin merkezi olan Ankara'nın, güvenlik endüstrisi açısından Türkiye'nin en büyük pazarı olduğunu söyledi.

Gökgül, fuar için 2 binin üzerinde davetiye gönderdiklerini belirterek, "Kurumlardan gelen resmi yazılarla teyit ettiğimiz misafir listesi, sektörün kamu kuruluşlarıyla temasını sağlayacak." dedi.

Fuar, 14 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

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AFADATO Fuar Ve Kongre MerkeziGüvenlik TeknolojileriTarsus TurkeyZayıf Akım Sistemleri
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