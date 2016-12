Haberleşmeye 3 bin lira harcıyoruz

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de 2016 yılında bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her ferdi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme gideri yaklaşık 237 lira. Yıllık gideri ise 2 bin 844 lira.



AA muhabirinin Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) her yılın sonunda düzenli yaptığı analiz kapsamında açıkladığı "Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Raporundan derlediği bilgilere göre Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin haberleşme gideri yıllık 2 bin 844 liraya ulaştı.



Raporda bu rakamın 763 lirasını devlete ödenen verginin oluşturulduğu vurgulanırken, 2015 yılında 2 bin 695 lira olan bir ailenin yıllık haberleşme giderinin 2016'da yüzde 5,56 arttığı belirtildi.



Sabit telefona aylık ortalama 24,2 lira ödeniyor

Telekomünikasyon alanının düzenleyici kuruluşu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) yayınladığı veriler ile TELKODER’in yaptığı genel sektör değerlendirmesi sonucunda bir sabit telefon ve bir genişbant internet aboneliği olan, her bireyinin cep telefonu sahibi olduğu 4 kişilik bir ailenin aldığı haberleşme hizmetleri için ayda ortalama 237 lira harcadığı belirlendi.



TELKODER’in her yılın sonunda yaptığı analiz kapsamında açıkladığı "Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Raporu"na göre sabit telefona aylık ortalama 24,2 lira ödeniyor. Aynı raporda, 3 GSM operatörünün abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise 26,7 liraya ulaştığı belirtiliyor.



Sabit internet bağlantısı için ise aylık ortalama 42,6 lira ödeniyor. Bu giderlerin hepsine yüzde 18 KDV'nin yanı sıra, mobil telefon için yüzde 25, sabit telefon için yüzde 15 ve İnternet bağlantısı için yüzde 5 Özel İletişim Vergisini de eklemek gerekiyor. Devlete ödenen 63,6 lira aylık vergi eklendiğinde, tüm bireyleri cep telefonu sahibi olan dört kişilik bir ailenin ortalama haberleşme gideri ayda ortalama 237 liraya, yılda ise yaklaşık 2 bin 845 liraya ulaşıyor.



"Haberleşmenin kritik konumda olduğunu görmüş olduk"

Konuya ilişkin açıklama yapan TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, günlük hayatta bireyin en önemli özgürlüklerinden birinin haberleşme özgürlüğü olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz dönemde ülkemizde yaşanan üzücü olaylar sırasında haberleşmenin ne denli kritik bir konumda yer aldığını da toplum olarak net biçimde görmüş olduk." dedi.