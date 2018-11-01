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HABRAS'ın ilk testinin özel kameralarla çekilen görüntüleri paylaşıldı

ANKARA (AA) - Konya'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Harp Başlığı Raylı Sistem Test Altyapısı'nın (HABRAS) ilk testinin özel kameralar ile çekilmiş görüntüleri paylaşıldı. Sanayi...

HABRAS'ın ilk testinin özel kameralarla çekilen görüntüleri paylaşıldı
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ANKARA (AA) - Konya'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Harp Başlığı Raylı Sistem Test Altyapısı'nın (HABRAS) ilk testinin özel kameralar ile çekilmiş görüntüleri paylaşıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni'ne katıldığı anımsatıldı.

Bu kapsamda Konya Karapınar'da HABRAS'ın ilk testinin gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, daha önce yüksek maliyetlerle yurt dışında yapılan bu testlerin ilk kez Türkiye'de yapıldığı vurgulandı.

Test görüntülerine ilişkin bilgi verilen açıklamada, o anlarda 2 kilometrelik rayda sesin 1,5 katı hızla ilerleyen mühimmatın, 1 metre kalınlığındaki sığınak duvarını deldiğine işaret edilerek, görüntülerde Erdoğan'ın "Adeta burada olmuş gibi" dediği PULAT testinin de yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, tankların kendini koruması için TÜBİTAK SAGE ile ASELSAN'ın ortak geliştirdiği PULAT'ın, anti-tank tehditlerini tanka temas gerçekleşmeden önce havada bertaraf ettiği de kaydedildi.

Görüntülerde en dikkat çekenin yüksek güçlü lazer silahı "IŞIN" olduğunun altı çizilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komutuyla yapılan ilk testte, 20 kilovatlık lazer silahının 1,5 kilometre uzaklıktaki 3 milimetre kalınlığındaki çeliği erittiği ve lazer silahın, gemi ve kara araçlarından hareketli hedefi tam isabet vurduğu aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanSanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankTÜBİTAK
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