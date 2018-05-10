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Habur'da üçüncü köprü hizmete açıldı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin Irak ile bağlantısını sağlayan, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndaki iki köprüye ilave hizmet verecek üçüncü köprü açıldı.

Habur'da üçüncü köprü hizmete açıldı
ANKARA (AA) - Türkiye'nin Irak ile bağlantısını sağlayan, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndaki iki köprüye ilave hizmet verecek üçüncü köprü açıldı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şırnak Valiliği ile Duhok Valiliği arasında Habur-İbrahim Halil kara hudut kapıları bölgesinde köprü inşası için imzalanan protokol uyarınca yapımına başlanan "Habur-3" köprüsü, 8 Mayıs itibarıyla kullanıma girdi.
Yeni köprü faaliyete geçmeden önce, Irak tarafından giriş yapan binek ve ticari araçların farklı şeritlerden gümrük sahasına alındığının anımsatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İki şeritli köprüde hem ticari hem de binek araçların bulunması araç yoğunluğuna neden oluyordu. 2017 itibarıyla 1 milyon 421 bin 996 aracın ve 2 milyon 534 bin 359 yolcunun işlemlerinin gerçekleştirildiği, nisan sonu itibarıyla ise 411 bin 269 araç ve 816 bin 668 yolcunun işlemlerinin yapıldığı Habur Sınır Kapısı'nda, üçüncü köprünün açılmasıyla işlemler daha da hızlanacak. 'Habur-3' köprüsünden ilk etapta ticari araçların ülkeye alınması uygulamasına başlandı."
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Gümrük Ve Ticaret BakanlığıHabur 3Habur Sınır Kapısı
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