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Hacizlere karşı dava açma süresi 15 gün oldu

- Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre düzenlenen ödeme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere karşı dava açma süresi, 1 Ocak'tan itibaren 15 güne çıkarıldı

Hacizlere karşı dava açma süresi 15 gün oldu

ANKARA (AA) - Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre düzenlenen ödeme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere karşı dava açma süreleri 1 Ocak'tan itibaren 7 günden 15 güne çıkarıldı.

Maliye Bakanlığının Tahsilat Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak 2018'den itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre düzenlenen ödeme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere karşı 15 günde dava açılabilecek. Mevcut uygulamada süre 7 gün ile sınırlıydı.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin, Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabi olmayan ve 4734 sayılı kanun kapsamında bulunmayan kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların (mesleki kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) 2 bin liranın üzerindeki hak ediş ödemeleri sırasında, hak sahiplerinin vergi dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin belge aramaları zorunluluğu gerekiyor. Tebliğ ile 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere düzenleme kapsamına giren idareler genişletildi.

Hak sahiplerinin borcunun bulunması halinde, yapılacak ödemelerden borçları kesilerek ilgili vergi dairesine aktarılacak.

Maden ve silah ruhsatları alımında da "vergi borcu bulunmaması" şartı aranmaya devam edilecek.

Vergi dairelerince veya Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edildikten sonra kanuni sebeplerle nakden iadesi gereken tutarlar, karşılıklı mahsup edilebilecek.

Ayrıca Maden Kanunu kapsamında, süresinde tahakkuk ettirilmeyen devlet haklarının takip ve tahsil işlemlerine ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 48'inci maddesine göre yapılan tecil ve taksitlendirmelere ilişkin bazı hususlara da tebliğde yer verildi.

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