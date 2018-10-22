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Hadi'de 730 bin kişi 60 bin lira için yarıştı

- Paycell sponsorluğunda gerçekleşen fenomen yarışma Hadi'de 60 bin TL'lik ödül dağıtıldı

Hadi'de 730 bin kişi 60 bin lira için yarıştı
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İSTANBUL (AA) - Turkcell altyapısına sahip, dün Paycell sponsorluğunda gerçekleşen Hadi'de, 730 bin kişi 60 bin TL için yarıştı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Merve Toy’un sunumuyla bu pazar Paycell sponsorluğunda gerçekleşen fenomen yarışma Hadi’de 60 bin TL’lik ödül dağıtıldı.

İlk kez 730 bin kişiyi aynı anda yarıştırarak bir rekor daha kıran Hadi’de, yarışmacıların en çok zorlandığı soru 440 bin 834 kişinin elendiği "Hangisi William Shakespeare’in eserlerinden biri değildir?" sorusu oldu.

Rekor ödülün dağıtıldığı ve rekor katılımın gerçekleştiği yarışmada 36 bin 223 kişi, tüm sorulara doğru yanıt vermeyi başardı.

Her gün saat 20.30’da, hafta içi ise saat 12.30 ve 20.30’da yayınlanan, canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması Hadi, farklı operatör ve bağlantı hızlarına sahip 100’den fazla çeşit telefonla oynanıyor.



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