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"Hadis Alimi" Muhammed Mustafa el-A'zami, İstanbul'da anılacak

İSTANBUL (AA) - "Hadis alimi" olarak bilinen Muhammed Mustafa el-A'zami, vefatının birinci yılında İbn Haldun Üniversitesi'nde düzenlenen uluslararası sempozyumda anılacak. İbn Haldun Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya...

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İSTANBUL (AA) - "Hadis alimi" olarak bilinen Muhammed Mustafa el-A'zami, vefatının birinci yılında İbn Haldun Üniversitesi'nde düzenlenen uluslararası sempozyumda anılacak.

İbn Haldun Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, asrın büyük hadis alimi Muhammed Mustafa el-A'zami, vefatının birinci yılında İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir yerleşkesinde düzenlenen "Uluslararası Mustafa el-A'zami (Hayatı, Fikirleri ve Katkıları) Sempozyumu"nda anılacak.

Mustafa el-A'zami'nin hatırasını yad etmek, hayatını, fikirlerini ve katkılarını konuşmak üzere dünyanın birçok ülkesinden akademisyen, 19-20 Aralık'ta İstanbul’da buluşacak.

Hindistan'dan başlayıp İslam coğrafyasının diğer ülkelerine, oradan batıya uzanan ilim yolculuğunda pek çok ciddi çalışmaya imza atan A'zami, araştırmalarında klasik usulle modern metodolojiyi harmanlamakla beraber hadis ilimleri ve Kur'an tarihine dair derinlikli birikimiyle oryantalist fikirleri analiz etti.

Uzun yıllar batı üniversitelerinde görev yapan ve oryantalist zihin dünyasını yakından tanıyan A'zami, Kur'an’ın Mushaf haline getiriliş sürecine dair araştırmaları ile biliniyor. Kur'an’ın Mushaflaşma sürecini Kitab-ı Mukaddes’in oluşum serüveniyle mukayeseli olarak ele alması, A'zami'nin özgün yönlerinden birini oluşturuyor.

A'zami'nin modern dönem hadis araştırmalarına yeni bir soluk getiren On Schacht's Origins ve Studies in Early Hadith Literature gibi çalışmaları, Batılı İslam araştırmacılarının temel başvuru eserleri arasına girmeyi başardı.

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Anahtar Kelimeler:
İbn Haldun ÜniversitesiMustafa El-A‘zamî
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