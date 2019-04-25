Hafif tank ihracatında son rakip Çin

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Otokar, geçen yıl ürün ailesine eklenen Tulpar Hafif Tankı'nın ihracatı için yürüttüğü çalışmalarda sona yaklaştı.

Türk savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmalar, farklı ürünlerle çeşitli coğrafyalarda ihracat olanakları arıyor. Kara aracı sistemleri üreticisi Otokar da savunma sanayisinde 32 ülkede kullanılan ürünlerine yenilerini eklemeyi amaçlıyor.

Şirket bu amaçla yurt dışı ihtiyaçları da dikkate alarak geliştirdiği Tulpar Hafif Tankı geçen yıl ilk kez görücüye çıkardı.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Tulpar Hafif Tankı'nın ihracatına yönelik çalışmalara ilişkin değerlendirmesinde, modern ordularda keşif ve ateş destek aracı olarak etkin görev alan hafif ağırlık sınıfı tankların, değişen muharebe koşulları ve farklılaşan tehditler dikkate alındığında, sektörde artan bir ihtiyaç olarak öne çıktığını söyledi.

Bu eğilim doğrultusunda, dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki kullanıcıların beklentilerinden yola çıkarak deneyimlerini, mühendislik kabiliyetlerini ve Ar-Ge imkanlarını birleştirerek Tulpar Hafif Tankı'nı tasarladıklarını anlatan Görgüç, hafif tankın geçen yıl Avrupa'da girdiği atış testlerini başarıyla tamamlayarak 2 farklı kullanıcı tarafından test edilmeye başlandığını bildirdi.

Tulpar aracını Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) olası yeni nesil zırhlı piyade muharebe aracı ihtiyacı için ürettiklerini vurgulayan Görgüç, platformun üzerine 105 milimetrelik topu entegre ederek bazı ülkelerde hafif sınıf tank veya orta sınıf tank olarak adlandırılan konfigürasyonu geliştirdiklerini ifade etti.

- "Türkiye'ye oldukça uzak 2 ülkede ihaledeyiz"

Görgüç, 105 milimetrelik topun, yeni nesil mühimmatlarla oldukça fazla delme gücü ve menzile sahip olması nedeniyle birçok ülke tarafından bu tip konfigürasyondaki araçların orta sınıf tank olarak envanterlere sokulduğuna dikkati çekerek, "Bu araçla Türkiye'ye oldukça uzak 2 ülkede ihaledeyiz, değerlendirme aşamasındayız. İkisinde de kısa listeye kaldık." dedi.

Serdar Görgüç, "En çabuk olacak muhtemelen haziran sonu, temmuz başı gibi netleşecek. Bu ülkede sadece Çinli Norinco ile rekabetteyiz. Diğer ülkede 3 rakibimiz var." diye konuştu.



TSK'nin bu tip bir konfigürasyon için halihazırda talebi olmadığını belirten Görgüç, söz konusu iki ülkede de 105 milimetrelik kuleler istendiğini söyledi.

Görgüç, NATO ülkelerinde de hafif tank yerine ateş destek aracı adı altında hafif piyadelere atış desteği veren konfigürasyonlar bulunduğuna işaret ederek, "Tulpar Hafif Tankı'nı yurt dışı için yaptık. Tulpar'ın farklı kuleli versiyonlarına TSK'nin muhtemel ihtiyaçları için çalıştık. Zaten aracı da onun için geliştirdik. Daha öyle bir ihtiyaç açığa çıkmadı, o konuda herhalde silahlı kuvvetler çalışıyor. Böyle bir araçta orta kalibreli başka bir silah olması, 30-35 milimetre gibi bir kule bulunması muhtemel."

Tulpar Hafif Tankı, yurt içinde ilk kez 30 Nisan-3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF'19) sergilenecek.

