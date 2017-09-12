HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan:

ANTALYA (AA) - HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye ekonomisinde ikinci çeyrekteki büyüme rakamlarının yüzde 5'in üzerinde olmasının, Türkiye'ye dışarıda ve içeride güvenin yeniden arttığının göstergesi olduğunu söyledi.

Arslan, Antalya'da Liman-İş Eğitim, Kültür ve Araştırma Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Arslan, 21'inci yüzyıl sendikacılığının farklı bir sendikacılık olarak karşılarında durduğunu belirterek, "Artık, 20'nci yüzyılın sloganlarıyla, 20'nci yüzyılın sendikal klasikleriyle 21'inci yüzyılı okumak, anlamak ve sorunları çözmek maalesef mümkün değildir. O zaman bu küreselleşmenin bizim önümüze koyduğu gerçekleri görerek, bu gerçeklerden yola çıkarak sendikacılığımızı yeniden inşa ve tahkim etmeliyiz." dedi.

Arslan, bugün 12 Eylül askeri darbesinin 37'nci yıl dönümü olduğunu da anımsattı. 12 Eylül 1980 darbesi sırasında sendikacı ve işçi olduğunu dile getiren Arslan, "Hakikaten hem emek hareketinin hem de Türkiye'nin ne kadar büyük bir fatura ödediğini bugün daha iyi anlıyoruz. Onun için 12 Eylül'ü yapanlar hakkında açılmış davalarda HAK-İŞ, müdahillik talebinde bulunmuştu ve kabul edilmişti." diye konuştu.

- "Üçüncü çeyrekte daha iyisi olacağını düşünüyorum"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan büyüme rakamlarını da değerlendiren Arslan, şunları kaydetti:

"Türkiye, büyük bir sıkıntılı süreç yaşıyor. 15 Temmuz'un bizim önümüze koyduğu sorunların etkilerini halen istediğimiz düzeyde atlatamadık ama bütün bunlara rağmen Türkiye ekonomisi olumlu yönde devam ediyor. İkinci çeyrekteki büyüme rakamlarının yüzde 5'in üzerinde olması Türkiye'ye dışarıda ve içeride güvenin yeniden arttığını gösteriyor. Aslında Türkiye'nin büyümesi, bizim de büyümemizdir. Türkiye'nin büyümesi, bizim de pastadan daha fazla pay almamızdır. Bunun için biz, Türkiye'nin başarılarıyla övüneceğiz, başarısızlıklarıyla da üzüleceğiz. Bir başarı varsa bunu açıkça söylemek gerekiyor ve ben özellikle ikinci çeyrekteki büyüme rakamlarını ki üçüncü çeyrekte de daha iyisi olacağını düşünüyorum. Bu, Türkiye'ye güvenin sağlandığı zaman Türkiye ekonomisi ve geleceği açısından da umutlarımızı daha çok yeşertecektir. Beklentilerimizi daha da artıracaktır. Bu beklentiler içerisinde kendi ekmeğimizi büyütme konusunda da bize heyecan verecektir, motivasyon sağlayacaktır. Onun için büyüme rakamlarının Türkiye, bölgemiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Liman-İş Sendikası Genel Başkanı Önder Avcı da söz konusu merkezle sendika tarihinde bir ilki yaşadıklarını bildirdi.

Port Akdeniz Genel Müdürü Özgür Sert ise Liman-İş Sendikası ile yapılan iş birliğiyle Türkiye'deki iş sağlığı ve güvenliği kültürünü özellikle limancılık sektöründe daha çok yaygınlaştırmayı, daha iyi noktaya taşımayı amaçladıklarını belirtti.

Liman işçilerinin çalışma hayatına yönelik her türlü kültürel faaliyetin yanı sıra eğitim ve araştırma işlerinin yürütülmesi hedefiyle oluşturulan merkezin açılışına, Öz Taşıma İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay, sendika yöneticileri ve işçiler de katıldı.

