HAK'a dünya helal pazarından yoğun ilgi

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Genel Sekreteri Hasan Sağkol, kuruma İspanya'dan Kosova'ya, Rusya'dan Hırvatistan'a kadar birçok ülkeden akreditasyon, tanıtım ve eğitim talebi geldiğini bildirdi.



Sağkol, AA muhabirine, helal ürün ve hizmetlerin belgelendirilmesi ve akreditasyonu konusunda tek yetkili merci olan Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu HAK'ın faaliyetlerini değerlendirdi.

Akreditasyon hizmetinin önemli bileşenlerinden birini oluşturacak helal ürün/hizmet gözetimine dair usul ve esasların belirlenmesi için ilgili sektörlerdeki tüm tarafların katılımıyla bir çalıştay düzenleyeceklerini vurgulayan Sağkol, organizasyonun hazırlıklarının devam ettiğini dile getirdi.

Sağkol, "HAK Yönetim Kurulunun oluşmasını ve teknik çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan ikincil mevzuatın yayımlanmasını takiben akreditasyon faaliyetlerine bu yıl içinde başlayacağız." ifadesini kullandı.



İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin akreditasyon kuruluşları arasında eş-değerlendirme ve karşılıklı tanıma sistemlerinin kurulmasına dayanak oluşturacak "Çalışma Şartnamesi"nin İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) bünyesindeki Akreditasyon Konseyince geçen yıl kabul edildiğini anımsatan Sağkol, şartnamenin 8-9 Nisan'da İstanbul'da toplanacak SMIIC Yönetim Kurulunca da onaylanmasının beklendiğini ifade etti.

Sağkol, "Biz de HAK olarak bu şartnamenin Türkiye lehine sonuçlanabilmesi maksadıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin dünya helal akreditasyon pazarında öncü rol oynamasını amaçlıyoruz." dedi.

- "HAK'tan akreditasyon istiyorlar"

Sağkol, geçen yıl Dünya Helal Zirvesi'nde vitrine çıkan HAK'a bazı ülkelerden talep geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kurumumuza İspanya'dan Kosova'ya, Rusya'dan Hırvatistan'a kadar birçok ülkeden akreditasyon, tanıtım ve eğitim talebi geliyor. Söz konusu görüşmeler kapsamında ilk ziyaretlerimizi Kamerun ve Irak'a yaptık. Gerek ülkeler arası diyalog ve iş birliğini geliştirmek gerekse muhatap ülkelerdeki belgelendirme kuruluşları nezdinde HAK'ın tanıtımını sağlamak amacıyla Fas, İran, Malezya, Pakistan, Tunus, Ürdün gibi İslam dünyasının önemli ülkeleriyle yakın temas sağlanması için görüşmelerimiz devam ediyor."

İstanbul'da düzenlenen geçen yılki Dünya Helal Zirvesi ile 6. İİT Helal Expo'ya katılan Kosova, Hırvatistan, İtalya, Kolombiya, Rusya Federasyonu, Kore Cumhuriyeti, Kolombiya ve Polonya'dan helal ürün ve hizmet belgelendirmesi yapan uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, HAK tarafından en kısa sürede akredite edilme taleplerini kendilerine ilettiklerini aktaran Sağkol, mevzuatların tamamlanmasıyla söz konusu akreditasyonlar için resmi adımların atılacağını bildirdi.

Sağkol, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'daki akreditasyon ve standardizasyon kuruluşlarının yanı sıra, Kosova'daki helal ürün ve hizmetlerin belgelendirilmesini gerçekleştiren kurumun da HAK'tan helal akreditasyon konusunda teknik eğitim talep ettiğini söyledi.

Hırvatistan'daki helal belgelendirme kuruluşunun eğitimlere ilave olarak HAK'tan akredite belgesi alma isteğini ilettiğini anlatan Sağkol, söz konusu kuruluşun ayrıca eylül ayında Zagrep'te "Türk-Hırvat Helal Forumu" düzenlenmesi talebinde bulunduğunu kaydetti.

- İspanya'dan HAK'a tanıtım daveti

Helal ürün ve hizmet pazarında önemli bir aktör olan İspanya'dan, İslam coğrafyasına ürün ve hizmet pazarlayan sektörlere HAK'ın faaliyetlerinin tanıtımı konusunda davet geldiğini belirten Sağkol, bu kapsamda, nisanda yapılacak Barselona Helal Forumu'nda tanıtım faaliyeti düzenleyeceklerini dile getirdi.

Sağkol, 24-26 Nisan'da Kazan'da yapılacak "Rusya ve İslam Dünyası Forumu"na da davet edildiklerini, burada Rusya ve hinterlandındaki Orta Asya ülkelerinde iş ve teknik iş birliği imkanlarının masaya yatırılmasının planlandığını vurguladı.

- Helal Expo, HAK'ın koordinasyonunda İstanbul'da yapılacak

Hasan Sağkol, başvuruların, online araçlar üzerinden değerlendirmeye alınarak sonuçlandırılması için gerekli yazılım ve donanım altyapısının bu yıl kurulmasının öngörüldüğünü belirtti.

Dünya Helal Zirvesi ve 7. İİT Helal Expo'nun, geçen yıl olduğu gibi bu sene de HAK'ın koordinasyonunda İstanbul'da düzenleneceğine işaret eden Sağkol, "28 Kasım-1 Aralık'taki etkinlikler kapsamında, küresel çapta yetkin bilim ve din adamlarının katılımıyla Dünya Helal Zirvesi Programı oluşturulacak. 7. İİT Helal Expo'ya farklı sektörlerden küresel ölçekte firmaların katılması için çalışacağız." diye konuştu.

Yurt içi faaliyetler kapsamında Türkiye'de yerleşik sanayi ve ticaret odaları ile diğer ilgili tüm paydaşlara yönelik helal akreditasyon ve helal ticarete ilişkin bilgilendirici konferans, seminer, iş forumu gibi etkinlikler düzenleneceği bilgisini veren Sağkol, iş akış süreçlerinin resmi ve teknik altyapısının tamamlanmasının ardından, yurt içinde ve dışında amaçlanan eğitim faaliyetleri için kapsamlı materyaller oluşturulacağını kaydetti.