Hal uyuşmazlıklarında parasal sınır belirlendi

ANKARA (AA) - Üreticilerle sebze ve meyve ticareti yapanlar arasında çıkacak uyuşmazlıklarda, hal hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine ilişkin parasal sınır 77 bin 402 lira olarak belirlendi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Sebze ve Meyveler i̇le Yeterli̇ Arz ve Talep Deri̇nli̇ği̇ Bulunan Di̇ğer Malların Ti̇careti̇ni̇n Düzenlenmesi̇ Hakkında Kanunun 10'uncu Maddesi̇nde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İli̇şki̇n Tebli̇ği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvurunun zorunlu olması veya belirlenen sınırın üstündeki uyuşmazlıklarda hal hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine ilişkin parasal sınır, yeniden değerleme oranında (yüzde 14,47) artırılarak 77 bin 402 liraya yükseldi.

Söz konusu tebliğ, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.



