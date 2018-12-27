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Hal uyuşmazlıklarında parasal üst sınır belirlendi

ANKARA (AA) - Üreticiler ile sebze ve meyve ticareti yapanlar arasında çıkacak uyuşmazlıklarda, hal hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine ilişkin parasal sınır 95 bin 769 lira olarak...

Hal uyuşmazlıklarında parasal üst sınır belirlendi
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ANKARA (AA) - Üreticiler ile sebze ve meyve ticareti yapanlar arasında çıkacak uyuşmazlıklarda, hal hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine ilişkin parasal sınır 95 bin 769 lira olarak tespit edildi.

Ticaret Bakanlığının "Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10'uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvurunun zorunlu olması veya belirlenen sınırın üstündeki uyuşmazlıklarda hal hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine ilişkin parasal sınır, yeniden değerleme oranında (yüzde 23,73) artırılarak 95 bin 769,59 liraya yükseldi.

Tebliğ, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.


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Resmi GazeteSebze Ve Meyveler Ile Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların TicaretiniTicaret Bakanlığı
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