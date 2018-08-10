“Halis Bey” geri dönüyor

Komili ailesi Türkiye’nin en eski zeytinyağı üreticileri arasında yer alıyor. Zeytinyağı üretimiyle ilgili ilk faaliyetlere 1878 yılında Midilli adasının Komi köyünde Halis Komili’nin dedesi Komi’li Hasan başladı. Komili Hasan Osmanlı sarayının zeytinyağı ihtiyacını da karşılar hale geldi.

Yıllar içinde giderek büyüyen Komili, 1995 yılında uluslararası gıda devi Unilever’e bağlı Unikom şirketi tarafından satın alındı. 2008 yılında ise Anadolu grubuna ait Ana Gıda, zeytinyağında tüm Komili markalarını bünyesine kattı.

Aile’nin Yudum markası önce Unilever’e, 2008 yılında da Orta Doğu ve körfez bölgesi, Kuzey Afrika, İran ve Orta Asya bölgelerinde sıvıyağ, şeker, ambalaj, perakende ve emlak sektörlerinde faaliyet gösteren Savola Group’a geçti.

Komili’nin sabun ve temizlik malzemesi üreten kimyevi maddeler bölümü ise Ülker grubuna satılmıştı. Şirketlerini kapatan Halis Komili, uzunca bir süre Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in danışmanlığını yürüttü. Hatta Komili’nin ofisi de Yıldız Holding’in Çamlıca’daki merkezindeydi. Son olarak adına kayıtlı Komili Teknik Hizmetler ve Sanaşi A.Ş unvanlı şirketi de Murat Ülker’e geçmişti.

1993-1997 yılları arasında TÜSİAD Başkanlığı da yapan ünlü sanayici uzun süredir sessizdi. Geçtiğimiz günlerde kulağımıza bir bilgi geldi. 71 yaşındaki ünlü sanayicinin tekrar dede mesleği zeytinyağcılığına dönme hazırlığı yaptığını duyduk. Hatta markasını bile belirlemiş. Komili markalarını sattığı için yeni bir isim belirlemiş. Halis Komili’nin yeni zeytinyağı markası Halis Bey olacakmış. Üretim için sıfırdan bir yatırım yapmak yerine bir üretici firmayla anlaşıp ürettirmek istiyormuş. Halis Komili bu konuda Ayvalık’a kadar giderek eski fabrikası Yudum’u da ziyaret etmiş. Halis Bey markalı zeytinyağlarını Yudum’un Ayvalık’taki fabrikasında ürettirmeyi düşünüyormuş. Halis Bey markası hayırlı olsun diyoruz…(PARA DERGİSİ!'NDEN ALINMIŞTIR)

