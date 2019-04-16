Halk alışverişten kıstı: Yüzde 4.9 azalma

Perakende satış hacmi, otomotiv yakıtı hariç gıda dışındaki satışlardaki büyük düşüşün etkisiyle, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.9 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.0, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8.2 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.7 azaldı. Aylık perakende satış hacmi Ocak’ta yüzde 0.8 artarken, aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) 0.9 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.4 arttı.



TÜİK verilerine göre;



“Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 18.3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12.5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 12.5 arttı.



“Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1.5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1.2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2.9 arttı.”