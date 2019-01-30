"Halka açık etkinliklerin çoğu ticari kaygı ile hazırlanıyor"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdal Seven, "Halka açık yerlerde çocuklara yapılan etkinlikler çoğunlukla her çocuğun yaş sınırına uymuyor. Çoğu ticari kaygı ile hazırlanıyor." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Seven, halka açık yerlerde gerçek dışı hayalet, zombi gibi gerçek dışı varlıklara dayalı etkinliklerin özellikle küçük çocuklardan uzak tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Seven, "Çocuklar gerçek dışı, anlamlandıramadıkları şeyleri (hayalet, zombi vb) bilinç altına atıyorlar ve bunu sürekli olarak zihinlerinde gündeme getiriyorlar. Zaman içerisinde çocukların korku duydukları şeyler onların tekrar tekrar görmek ve yapmak istedikleri şeye dönüşüyor." diye konuştu.

Halka açık yapılan etkinliklerin bazı yaş grubunda olan çocuklara zarar verdiğini belirten Seven, "Bazen kısa vadede ortaya çıkıyor. Gece korkuları, uyumama, altını ıslatma gibi durumlar... Bazen de uzun vadeli, çocuğun bilinç altına işleyen ve çocuğu belli reklam unsurlarının hedefi haline getiren durumlar da meydana gelebiliyor. Dolayısıyla ailelerin mutlaka seçici davranmaları gerekiyor." dedi.





- "Okul eğlendirici, tatil ise dinlendirici olmalı"





Seven, çocukların yapması gereken şeylerin yoğunluğunun aslında çocukların gerçek yaşamdan uzaklaşmasına neden olduğunu belirtti. Okulların sömestr tatili olmasının çocukların yaşama dönmesi için bir fırsat oluşturduğunu belirten Seven, "Aslında arzu edilen şey okullarda sürenin azaltılması, çocukların gerçek yaşama adapte edebilecek bilgi ve becerileri kazanmasıdır." açıklamasında bulundu.

Seven, şunları kaydetti:

"Ders sayılarının fazla olduğu, çocukların okulda fazla zaman geçirdikleri, okul dışında eve geldiklerinde benzer şeyler ile uğraştıklarını görüyoruz. Normalde okul eğlendirici, tatil ise dinlendirici olmalı. Biz şu an ara tatili eğlendirici bir mahiyette görüyoruz. Çünkü okul çocuk için eğlendirici görünmüyor. Dolayısıyla aileler çocukları için alternatifler arıyorlar. Özellikle metropolde yaşayan çocuklar alternatif olarak sinema ve tiyatroya gidiyor. Halka açık yerlerde çocuklara yapılan etkinlikler çoğunlukla her çocuğun yaş sınırına uymuyor. Çoğu ticari kaygı ile hazırlanıyor. Belli bir gelişim uzmanı tarafından incelenmeyen etkinlikler, kimine uygun kimine uygun değil."

Aile içerisinde telefonları kapatıp sohbet etmenin çok az rastlanılan durumlardan biri olduğunun altını çizen Seven, ailelerin kendi geçmişindeki yaşamları anlatmalarını, çocukların ise kendi yaşamlarından bahsetmesi gerektiğini söyledi.

Seven, "Tatilde çocuklar özellikle bir şey yapmak istiyorlarsa çocukların gerçek yaşını tanımaları, farkındalıklarını artırmaları, çevresini, ailesini, akrabalarını, komşularını tanıması gerekir. Daha sonra aile içi etkileşimi güçlendirecek çalışma faaliyetlerin yürütülmesi lazım." diye konuştu.



