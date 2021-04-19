Halka açılmada yenilenebilir imzası

Türkiye’nin sadece %100 yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin halka arzında talep toplama süreci bugün başlıyor. Talep toplama, 22 Nisan Perşembe sona erecek.

Pay başına fiyat aralığının 8,50 – 9,90 TL olarak belirlendiği, oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, 1 milyar TL’lik gelir hedefleniyor. Söz konusu halka arz, son 3 yılın en büyük halka arzı* olarak öne çıkıyor.

Konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım’ın üstlendiği; Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım’ın eş liderler olarak görev alacağı halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum liderleri ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek.

Aydem Yenilenebilir Enerji’nin 705 milyon TL'ye artırılacak sermayesinin %15.6’sını temsil edecek 110.000.000 adet payları halka arz edilecek. Halka arz edilecek hisselerden 5.000.000 adedi artırılan yeni sermayeyi temsil eden paylardan oluşurken, 105.000.000 adedi de mevcut ortaklardan olan Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.'ye ait paylardan oluşuyor. Ayrıca buna ilave olarak "ek satış" hakkı kullanımı kapsamında, Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.'ye ait 20.000.000 adet payların da "ek satışı" yapılabilecek. Bu ek satışın gerçekleşmesi sonrasında şirketin halka açıklık oranı %18,44 olacak. Halka arzda talep toplama fiyatı 8,50 TL – 9,90 TL arasında gerçekleşecek. Halka arz sonrasında belirlenecek hisse fiyatına bağlı olarak halka arzın büyüklüğü 935.000.000 TL ile 1.089.000.000 TL arasında oluşacak. Ek satış hakkının kulanılması durumunda da Aydem Yenilenebilir Enerji halka arzının azami tutarı 1.287.000.000 TL olacak.

“Büyüme ve güven odaklı, cazip bir yatırım fırsatı”

Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji’nin halka arz süreci ile ilgili değerlendirmede bulunan Aydem Enerji CEO’su ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli şunları söyledi: “Aydem Yenilenebilir Enerji, ülkemiz geneline yayılan 25 genç ve modern yenilenebilir enerji santralinde sahip olduğu 1.020 MW kurulu güçle, yıllık 3,2 TWh lisanslı üretim kapasitesine sahip. Odağına sadece yenilenebilir kaynakları alan, çevre dostu bir yaklaşımla üretim yapan şirketimizin halka arzı; yatırımcılar açısından rüzgar, güneş ve hidroelektrik yatırım fırsatları için doğru konumlanmış, büyüme ve getiri odaklı cazip bir yatırım fırsatı anlamı taşıyor. Ayrıca şirketimizin gelirinin %89’unun dolara endeksli olması, faaliyetlerimizin piyasalardaki dalgalanmalardan en az düzeyde etkilenmesini sağlarken; santrallerimizin coğrafi dağılımındaki çeşitliliği de iklim ve mevsim şartlarından bağımsız olarak sürdürülebilir ve emre amade şekilde üretim yapılabilmesini sağlıyor. Bu özellikleriyle Aydem Yenilenebilir Enerji potansiyel yatırımcılarımız için güvenli bir liman teşkil ediyor.”

Küpeli: “2021 yılı hibrit yatırımlarımız için başlangıç olacak, kurulu gücümüzü 5 yılda iki katına çıkaracağız”

2021 yılında halka arzın yanında hibrit projeleri de odaklarına aldıklarını belirten Küpeli, “Türkiye’nin yenilenebilir enerjideki yüksek potansiyelinin ortaya çıkarılması için Aydem Yenilenebilir Enerji olarak öncü bir rol üstleniyoruz. Ülkemizin ilk özel sektör hidroelektrik santralini hayata geçiren şirket olarak, bu yıl hibrit santrallerde de öncü adımlar atacağız. Yatırımlarının önemli bölümünü tamamladığımız hibrit santrallerde yağış az olduğunda GES’ten, güneş az olduğunda da HES’ten üretim gerçekleştirerek mevsim koşullarının etkisini asgari seviyeye indireceğiz. Bu sayede, mevcut santrallerimizin kapasitelerinin daha verimli kullanılmasını ve elektrik üretimlerinin artmasını sağlayacağız. Hedefimiz; 5 yıl içerisinde portföyümüzün gücünü iki katına çıkararak 2.000 MW seviyelerine ulaşmak. Şirketimizin son 13 senede gösterdiği yıllık bileşik %20’lik büyüme oranı, 5 senelik hedefimizin bizim için ne kadar erişilebilir olduğunu kanıtlıyor. Biz Türkiye’nin geleceğini, yenilenebilir enerjinin geleceği olarak görüyoruz. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji üretmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Çevresel-Sosyal-Yönetişimsel skoru ile Türkiye elektrik sektörü lideri

Sürdürülebilirliğin şirket faaliyetlerinin odağında olduğunu ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin Türkiye’deki imzacıları arasında yer aldıklarını ifade eden Küpeli, “Sürdürülebilirlik ve operasyonel mükemmelliğe verdiğimiz önemle, Çevresel-Sosyal-Yönetişimsel (ESG) performans sıralamasında, bağımsız derecelendirme şirketlerince (Vigeo Eiris/Moody’s) Türkiye’de elektrik sektörü lideri seçildik. Aynı değerlendirmeye göre, uluslararası gelişen pazarlar segmentinde ise 51 şirket arasından ikinci olduk. Skorumuzla global anlamda da üst sıralarda yer alıyoruz. Yine bu yaklaşımla karbon ayak izimizi sıfırlamak üzere yoğun bir çalışma programı yürütüyoruz. 2018-2020 dönemi faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı envanterimizi yani karbon ayak izimizi tüm tesislerimiz için belirledik. Genel merkezimizde ve Türkiye geneline yayılan 25 yenilenebilir enerji santralimizde, atıklarımızı etkin bir şekilde yönetiyor, geri dönüşümünü sağlıyoruz. Faaliyetteki tüm santrallerimizin Sıfır Atık Belgesi bulunuyor” dedi.

Aydem Yenilenebilir Enerji Hakkında

Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji, Türkiye geneline yayılan 25 yenilenebilir enerji santralinde 1.020 MW kurulu güce ulaşarak, yıllık brüt 3,2 TWh enerji üretmektedir. 1995 yılında Türkiye’nin ilk özel hidroelektrik santralini hayata geçiren şirket, Türkiye’nin sürdürülebilir kaynaklarla büyümesine katkı sağlıyor. Hidroelektrik, rüzgar, jeotermal ve çöp gazı kaynaklarından elektrik üreten Aydem Yenilenebilir Enerji, portföyünde yer alan enerji santrallerinin tasarımından mühendislik ve işletme aşamalarına kadar geliştirme ve yapım işlerini kendi çatısı altında yürütüyor veya koordine ediyor. İnsan kaynağına yaptığı yatırımlarla Great Place to Work Türkiye Enstitüsü tarafından bu yıl Great Place To Work® (Harika İşyeri) Sertifikası’na layık görülen Aydem Yenilenebilir Enerji, iş dünyasının geleceğine yön verecek evrensel ilkeler öneren dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacıları arasında yer alıyor.