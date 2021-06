Halka arzdan güç aldı yeni yatırım mesajı verdi

Türkiye’nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetim grubu ÜNLÜ Yatırım Holding (ÜNLÜ & Co), bugün itibarıyla Borsa İstanbul’da (BIST), Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı. Hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılardan ilgi gören ÜNLÜ & Co’nun halka arz büyüklüğü 314 milyon TL olarak gerçekleşmiş; halka arz edilen şirket paylarının %43,14’ü yurt içi bireysel, %46,45’i yurt içi kurumsal, %10,41’i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtılmıştı.

Kurulduğu günden bu yana geçen 25 yılda yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi alanlarında yürüttüğü faaliyetleriyle sektörünün öncü gruplarından biri olan ÜNLÜ & Co, 2020 yılını 603 milyon TL aktif büyüklük ve 242 milyon TL brüt kâr ile kapattı. ÜNLÜ & Co’nun 2020 yılı net kârı 61 milyon TL, özkaynak kârlılığı ise %27 olarak gerçekleşti. Son üç yılda düzenli olarak artış trendinde seyreden şirketin brüt kârı 2018 yılında 161 milyon TL iken 2019 yılında 174 milyon TL’ye ve 2020 yılında da 242 milyon TL’ye ulaştı.

Halka Arz Geliri Faaliyetlerin Geliştirilmesi ve Yeni Yatırımlar İçin Kullanılacak

ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede başarıyla tamamladıkları halka arzda yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılardan gördükleri yoğun ilgiden memnun olduklarını belirterek “Yılbaşından bu yana oluşan yoğun halka arz takviminin içinde şirketimize gösterilen ilgi bizi fazlasıyla mutlu etti. Halka arzdan aldığımız güçle faaliyetlerimizi geliştirmek ve yeni yatırımlar yapmak için çalışacağız.” dedi.

1996 yılında kurulan, Türkiye’de şirket satın alma ve birleşmeleri alanındaki ilk işlemlerde danışman olarak rol alan ÜNLÜ & Co’dahalka arz sonrası ortaklık yapısına göre kurucu ortak Mahmut L. Ünlü’nün %61,62, The Wellcome Trust’ın %7,71, Standard Bank %3,47 ve şirket çalışanları ve diğer yatırımcıların %1,17 payı bulunuyor. Merkezi İstanbul’da olan ÜNLÜ & Co; İstanbul - Bağdat Caddesi, Ankara ve İzmir şubeleri ile ülkemizdeki hizmet ağını geliştirirken; New York ve Londra’daki iştirakleri ile de uluslararası yatırımcılara hizmet vermeye devam ediyor.

ÜNLÜ & Co Hakkında

1996 yılında kurulan ÜNLÜ & Co Grubu, 1998’den bugüne gerçekleştirdiği 110 başarılı işlem ile Türkiye’nin lider birleşme ve satın alma danışmanı oldu. Şirket ayrıca, 2010’dan bugüne gerçekleşen toplam işlem adedi, toplam sınır ötesi işlem adedi, toplam özel fon işlem adedi sıralamalarında da lider konumda. (Kaynak: Mergermarket)

ÜNLÜ & Co Grubu, 2010-2020 yılı arasındaki halka arzlar, ikincil halka arzlar ve hızlandırılmış talep toplama (accelerated book building) işlemlerini içeren sermaye piyasası işlemlerinde, özelleştirmeler hariç %22 pazar payı, 32 işlem ve 3 milyar dolarlık işlem tutarı ile tüm finans kurumları içinde ikinci sırada yer alıyor. (Kaynak: Bloomberg)

Türkiye’nin lider tahsili gecikmiş alacak yönetimi şirketlerinden biri İstanbul Varlık, 310 milyon TL’nin üzerinde yatırım ile 3,7 milyar TL anapara büyüklüğünde portföye sahip. ÜNLÜ & Co ayrıca çatısı altında faaliyet gösteren DAHA Yatırım Danışmanlığı ile nitelikli bireysel ve kurumsal müşterilere kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmeti sunuyor. DAHA faaliyetleri kapsamında yönetilen varlıkların tutarı 2020 yıl sonu itibarıyla 4 milyar TL seviyesinde. Varlık Yönetim hizmetlerinde ise, 280’den fazla çalışanıyla Tahsili Gecikmiş Alacak Yönetimi alanlarında faaliyet gösteriyor. Fon ve Portföy Yönetimi ve Tahsili Gecikmiş Alacaklar Yönetimi grubu altında yönetilen varlık tutarı ise yaklaşık 4,5 milyar TL’ye ulaştı.

Merkezi İstanbul’da olan ve 500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren ÜNLÜ & Co Grubu’nun ayrıca İstanbul - Bağdat Caddesi, Ankara ve İzmir’de şubeleri, New York ve Londra’da ise iştirakleri bulunuyor.