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Halka arzı tamamlandı!

Yazılım sektörünün yükselen yıldızı ATP’nin, 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile halka sunulan paylarının halka arzı başarıyla tamamlandı. 180 milyon TL büyüklüğünde gerçekleşen halka arz sonucunda Şirket’in halka açıklık oranı yüzde 20 olacak

Halka arzı tamamlandı!
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Türkiye yazılım sektöründe dünya markaları çıkartan ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (ATP) paylarının halka arzı başarıyla tamamlandı. Sermaye artırımı yoluyla gerçekleşen halka arzda 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde 24,00 TL’den satışa sunulan 7.500.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 180 milyon TL olarak gerçekleşti.

Halka arza özellikle kurumsal yatırımcıların ilgisi 4,7 kat talep ile yoğun oldu. Dağıtım sonucunda payların yüzde 64’ü bireysel yatırımcılara, yüzde 36’sı da kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

ATP payları 4 Haziran Cuma günü BİST’te düzenlenecek gong töreniyle Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacak. 

“Yeni atılımlar yapmak için önemli kaynak elde ettik”

ATP CEO’su Ümit Cinali halka arz sonucundan büyük mutluluk duyduklarını belirterek şöyle devam etti:

“Yatırımcıların ilgisi ve teveccühü bize doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Markalarımızı geliştirmek ve uluslararası pazarlardaki payımızı artırmak, yeni atılımlar yapmak için önemli bir kaynak elde ettik. Türkiye için, hissedarlarımız için değer yaratacak hamleler gerçekleştireceğiz. Başarılı geçen halka arz sürecimiz için SPK ve Borsa İstanbul yetkililerine, konsorsiyum liderlerimiz İş Yatırım ve Ata Yatırım ile birlikte tüm konsorsiyum üyelerimize ve bize güvenen tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz.”  

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