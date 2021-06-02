Halka arzın başarısı ilk çeyreğe yansıdı

Biotrend Enerji’nin 2021 yılı 3 aylık konsolide net satış cirosu 66 Milyon TL’nin üzerinde gerçekleşerek, bir yıl öncenin aynı dönemine göre toplam konsolide net satışlarda 39 oranında artış sağlandı.

Biotrend Enerji’nin 2021 yılı ilk çeyrek konsolide faaliyet karı 16 Milyon TL’nin üzerinde gerçekleşerek, 2020 yılının aynı dönemine göre 408 oranında artmış oldu. 2021 yılının üç aylık konsolide net karı 7 Milyon TL’nin üzerinde gerçekleşirken, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan konuyla ilgili açıklamasında “Biotrend Enerji ile ilgili 2021 yılının bize getirdiği ilk rakamlar başarılı halka arz rakamlarıydı. Şimdi de, Biotrend Enerji’nin ilk çeyreğinin iyi rakamlarla tamamlanmış olduğunu görüyoruz.” şeklinde konuştu. Zor geçen 2020 yılının ardından, bu yılın daha çok çalışma ve daha çok üretme yılı olduğunu belirten Doğan, Biotrend Enerji’nin yeni tesislerinin açılışlarıyla ilgili geri sayımda olduklarını, bu tesislerle, ülke ekonomisine, çevreye ve istihdama katkı sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi