Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar samsun resmi gazete Dünya  sağlık Trabzon
Garanti BBVA'ya Euromoney'den ödül
Garanti BBVA'ya ödül
3 il için sağanak ve dolu uyarısı
Sağanak ve dolu uyarısı
Securitas Türkiye büyüyor
Securitas Türkiye büyüyor
Kütüphane istatistikleri
Kütüphane istatistikleri
Altın çıkışını sürdürdü
Altın çıkışını sürdürdü

Halkbank, Bursa'da ticari kredilerini 14,6 milyar liraya taşıdı

- Halkbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay: - "Son 5 yılda ticari kredilerimizi yüzde 28 oranında artırdığımız ve toplam ticari kredilerimizi yılın ilk çeyreğinde 14,6 milyar liraya taşıdığımız Bursa'da sanayinin gelişimine büyük önem veriyoruz"

Halkbank, Bursa'da ticari kredilerini 14,6 milyar liraya taşıdı
banner17

BURSA (AA) - Bursa'da "Güncel Ekonomi, İvme Finansman Paketi ve Ekonomi Değer Kredisi Paneli" düzenlendi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) düzenlenen panelde konuşan Halkbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, Bursalı iş insanlarına bankanın yeni ürünleri hakkında bilgi verdi.

Tuncay, firma temsilcilerine güncel ekonomiye dair değerlendirmelerini sunduğu panelde, "İvme Finansman Paketi ve Ekonomi Değer Kredisi"ni anlattı.

Bursalı sanayicilerin yaptıkları güçlü yatırımlarla kenti önemli bir istihdam ve ihracat merkezi haline getirdiğini, Halkbank'ın da Bursalı firmaların finansman ihtiyacının karşılanmasına özel bir önem verdiğini belirten Tuncay, şunları kaydetti:

"Son 5 yılda ticari kredilerimizi yüzde 28 oranında artırdığımız ve toplam ticari kredilerimizi yılın ilk çeyreğinde 14,6 milyar liraya taşıdığımız Bursa'da sanayinin gelişimine büyük önem veriyoruz. Bursa'da başta otomotiv, tekstil ve makine olmak üzere stratejik sektörlerde faaliyet gösteren tüm firmaların, bankamızın sunduğu kredi imkanlarından uygun koşullarda yararlanabilmesini arzu ediyoruz."


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BursaHalkbankKredi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5