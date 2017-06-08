Halkbank Genel Kurulu yapıldı

İSTANBUL (AA) - Halkbank'ın bugün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında yeni yönetim kurulu üyeleri seçildi ve kar dağıtım kararı alındı.

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan Olağan Genel Kurulu toplantı tutanağına göre Recep Süleyman Özdil, Cenap Aşçı ve Yahya Bayraktar'ın yönetim kurulu üyesi olarak görevlerine devam etmesine karar verildi.

Sadık Tıltak, Yunus Karan, Osman Arslan, Maksut Serim, Meltem Taylan Aydın ve Nihat Ömeroğlu ise 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.

Tutanağa göre bankanın 2016 yılındaki 2 milyar 558 milyon 264 bin 756,67 TL'lik net dönem karından, brüt 255 milyon 826 bin 475,67 TL'lik kar payı dağıtılması kararlaştırıldı.

Öte yandan daha önce banka yönetim kurulu üyesi olan Ömer Açıkgöz, Mehmet Aytekin ve Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun ise Genel Kurul'da yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçilmediği görüldü.

Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Osman Arslan ise Ziraat Katılım Genel Müdürü olarak görev yapıyor.



