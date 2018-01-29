ANKARA (AA) - Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın 85 yaşında hayatını kaybeden babası Ali Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.
Ali Arslan, kalp yetmezliği rahatsızlığıyla kaldırıldığı hastanede dün gece vefat etti.
Arslan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze namazına, Başbakan Binali Yıldırım ve ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de katıldı.
Halkbank Genel Müdürü Arslan'ın acı günü
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın 85 yaşında hayatını kaybeden babası Ali Arslan'ın cenazesi toprağa verildi. Ali Arslan, kalp yetmezliği rahatsızlığıyla kaldırıldığı hastanede dün gece vefat etti.Arslan'ın...
29 Ocak 2018 Pazartesi 14:20
ANKARA (AA) - Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın 85 yaşında hayatını kaybeden babası Ali Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.