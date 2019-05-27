Halkbank yönetim kurulu belirlendi

İSTANBUL (AA) - Halkbank, bankanın olağan genel kurul toplantısında Mehmet Emin Özcan, Mevlüt Uysal ve Sezai Uçarmak'ın yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süre ile seçilmesine karar verildiğini duyurdu.

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda bankanın olağan genel kurul toplantısında Recep Süleyman Özdil, Himmet Karadağ, Osman Arslan, Meltem Taylan Aydın, Maksut Serim ve Sadık Tıltak'ın yönetim kurulu üyesi olarak görevlerine devam etmesine, Mehmet Emin Özcan, Mevlüt Uysal ve Sezai Uçarmak'ın 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verildiği bildirildi.