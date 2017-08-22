Halkbank’a Makedonya’da ödül

ÜSKÜP (AA) - Halkbank Skopje’nin (Halkbank Üsküp), 2017 yılı değerlendirmesinde “Makedonya’nın en iyi KOBİ Bankası” ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

Halkbank Üsküp’ten yapılan yazılı açıklamada, dünyanın önde gelen finans yayınlarından Global Banking and Finance Review tarafından, Halkbank Üsküp’ün 2017 yılı değerlendirmesinde “Makedonya’nın en iyi KOBİ Bankası” ödülüne layık görüldüğü ifade edildi.



Açıklamada, Halkbank'ın Makedonya’nın en iyi KOBİ Bankası olarak gösterilmesinin bankanın sunduğu hizmet kalitesinin ve bir ülkenin ekonomik kalkınmasının en önemli unsurlarından biri olan KOBİ’lerin desteklenmesindeki önemli katkısının göstergesi olduğuna değinildi.

Bankanın yıllarca uyguladığı aşamalı ve başarılı pazarlama stratejisinin KOBİ ve kurumsal krediler portföyünün sürekli büyümesine katkıda bulunduğu vurgulanan açıklamada, “2016 yılı sonunda ticari segmente kullandırılan kredi tutarı 271,2 milyon avroya ulaşırken toplamda bin 215 şirkete kredi hizmeti sağlanmıştır. Söz konusu ticari kredi portföyünün 125,6 milyon avrosu müşteri bazında ve kurumsal segmentte olup, geriye kalan toplam 145,6 milyon avroluk ticari kredi bin 167 küçük ve orta ölçekli işletmelere kullandırılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Halkbank Üsküp’ün, Makedonya Kalkınmayı Destekleme Bankası (MBPR) ile iş birliğinde Avrupa Yatırım Bankası (EİB) ve KFW gibi kredi hatları aracılığıyla ülkedeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin temel ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını ve öncelikli projelerini finanse etmek için iki kredi hattı sağladığı belirtilen açıklamada, bankanın Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) vasıtasıyla tüzel kişiler için de uygun fonlar sağladığı ifade edildi.

Avrupa Güneydoğu Avrupa Fonu (EFSE) ile uzun zamandır devam eden iş birliğinin bir sonucu olarak Halkbank Üsküp'ün küçük ve orta ölçekli işletmeler için yatırım projelerinin finansmanının yanı sıra vatandaşlara yönelik konut ürünlerini finanse etmek doğrultusunda yapılandırılmış ürünler sunulduğu vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

“Çevreye önem veren ve topluma karşı sorumlu bir şirket olarak Halkbank, GGF Fonu ile iş birliği içinde Makedonya piyasasında eko projeleri, yani enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki projeleri finanse etmek için uygun koşullu fonlar sağlamaktadır. Eko-kredi ürünleri çevrenin korunması için büyük önem taşımaktadır. Söz konusu fonlar Makedon şirketleri ve vatandaşlarının daha düşük enerji tüketimi ve tarım yatırımları için enerji verimli projelerin finanse edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.”

Açıklanan rakam ve bilgilerle ‘bankanın bireysel bankacılık alanındaki hizmetlerde güçlü bir varlığı bulunan ve evrensel bankacılığın tüm gereksinimlerini yerine getirebilen önde gelen bir KOBİ bankası olmak’ vizyonunun yerine getirildiği kaydedilen açıklamada, bankanın vatandaşlara yönelik hizmetlerin geliştirilmesi ve kolaylaştırılması yönünde sürekli yatırım yapmakta olduğu vurgulandı.

Geçen yıllardaki yatırımların, aynı zamanda yüksek güvenlik seviyesi sağlayarak müşterilere yönelik günlük bankacılık işlemlerini basitleştirmek için yapılan temassız teknoloji yatırımları, gerçek ve tüzel kişiler için tamamen yeni e-bankacılık ve mobil bankacılık yatırımları, çevrim içi başvurular, ERP-sistem yatırımları ve daha birçok süreçten oluştuğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu ödül, Halkbank Üsküp'ün ülkedeki kurumsal ve KOBİ’lerin profesyonel ortağı olarak çalışmaya ve müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmalara devam etmesi için bir teşvik olacaktır. Banka olarak bizler, daima müşterilerimizin yanındayız. Profesyonel ekibimiz ve bankanın güçlü yönetim sistemi ile birlikte KOBİ’ler ve kurumsal müşterilerimiz ile olan iş birliğimizi genişletmeye ve birlikte yeni fırsatlar yaratmaya devam ediyoruz."