Halkbank'ın esnaf ve sanatkârlara finansman desteği Resmi Gazete'de

İSTANBUL (AA) - Halkbank'ın esnaf ve sanatkârlara kredi kullandırılmasına dair "602 sayılı" Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Halkbank'ın esnaf ve sanatkârlara kredi kullandırmasına ilişkin düzenlenen kararda faiz oranı, gelir kayıplarının karşılanması, gelir kayıplarının tespiti belirlendi.

Esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, önceki yıllarda alınan Bakanlar Kurulu kararlarıyla, Halkbank tarafından Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılan bakiyesi 2019 yılına devreden krediler ile 1 Ocak-31Aralık 2019 tarihleri arasında bankacılık usul ve esasları çerçevesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK'lar kefaletiyle veya ESKKK'ların kefaleti olmaksızın bankaca doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılacak kredilere, 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında yüzde 50 indirimi uygulanacak.

TESKOMB'a bağlı bölge birliklerine ortak olmayan ESKKK'lar kefaletiyle önceki yıllarda yayımlanmış Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda kullandırılan, bakiyesi 2019 yılına devreden krediler için de yüzde 50 faiz indirimi geçerli olacak.

Bankanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren şubelerince esnaf ve sanatkârlara kullandırılan, bakiyesi 2019 yılına devreden krediler ile 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında bankacılık usul ve esasları çerçevesinde kullandırılacak kredilere, 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak.





- Gelir kayıplarının karşılanması





Halkbank'ın, bu karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıplarının karşılanmasına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari faiz oranları ile esnaf ve sanatkârlara uygulanan indirimli faiz oranları esas alınarak hesaplanır. Bankanın bu karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca karşılanır. Banka, bu kararın uygulanması sürecinde, belirlenen ödenek tutarının aşılmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Banka, bu karar ve önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin bilgileri ve vade/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarını, projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık olarak bakanlığa iletir. Ödemeler, bankanın, bu karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin vade/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş aylık gelir kaybı tutarlarını ve yılın kalan aylarına ilişkin aylık projeksiyonları bakanlıkça bildirilen formatta iletmelerini müteakiben bakanlıkça gerçekleştirilir."





- Faiz oranı





Karar kapsamında, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri bakanlıkça kabul edilen) faaliyet gösteren ve "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi" sahibi esnaf ve sanatkârlara 2019'da kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019 yılına devreden krediler için yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanacak.

Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında, kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlara, bu karar kapsamında 2019 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019 yılına devreden krediler için yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanacak. Bu destekten son bir yıl içinde ticari faaliyetini veya vergi mükellefiyetini sonlandıranlar faydalanamayacak.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere; KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkârlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankaya sunmaları durumunda 100 bin TL'ye kadar yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanarak kredi kullandırılabilecek. Ancak, bu imkandan bakiyesi 2019 yılına devreden kredi borcu bulunanlar yararlanamayacak. Bu karar kapsamında 2019 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019 yılına devreden krediler için yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

Esnaf ve sanatkârlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, iş yeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin TL'ye kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019 yılına devreden krediler için yüzde 100 faiz indirimi yapılacak.





- Gelir kayıplarının tespiti





Bu karar kapsamında yapılan ödeme ve ödemeye ilişkin işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenecek. İncelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler bakanlık ve banka tarafından esas alınacak.

Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden esnaf ve sanatkârlara, borçlarının tamamı bankaya ödenmeden bu karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmayacak.

Bu karar kapsamında açılan kredilere, vadesinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihi/taksit vadesi tarihinden itibaren geciken tutarlar için gelir kaybı hesaplanmayacak. Kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkârlara, geriye dönük bir yıllık süre dikkate alınarak bir yıllık süre içinde en fazla iki defa faiz indirimli kredi kullandırılabilecek.

Başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkârlara bu karar kapsamında aynı işletme için aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmayacak. Kredi kullanacak esnaf ve sanatkârlardan, son 5 yıl içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan aynı konuda faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde bu karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınacak.