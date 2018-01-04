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Halkbank'tan ABD'deki Hakan Atilla davasına ilişkin açıklama:

- "Verilen karar hakkında temyiz dahil tüm yasal yollara müracaat edilmesi imkan dahilinde olup dava ile ilgili hukuki süreç henüz sonuçlanmamıştır" - "Bahse konu davada bankamız taraf olmadığı gibi mahkeme tarafından bankamız hakkında alınmış herhangi idari veya mali bir karar bulunmamaktadır" - "Yapılan dış ticaret işlemleri ve para transferleri açık, şeffaf ve ilgili otoritelerce izlenebilir durumdadır. Bankamız, işlemlerindeki şeffaflık ve uluslararası düzenlemelere uyum politikasını bundan sonra da kararlı bir şekilde devam ettirecektir"

Halkbank'tan ABD'deki Hakan Atilla davasına ilişkin açıklama:

İSTANBUL (AA) - Halkbank'tan ABD'deki Hakan Atilla davasına ilişkin yapılan açıklamada, verilen karar hakkında temyiz dahil tüm yasal yollara müracaat edilmesinin imkan dahilinde olduğu ve davayla ilgili hukuki sürecin henüz sonuçlanmadığı belirtilerek, "Bahse konu davada bankamız taraf olmadığı gibi mahkeme tarafından bankamız hakkında alınmış herhangi idari veya mali bir karar bulunmamaktadır." denildi.

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, bankanın Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında, ABD'de görülmekte olan davanın ilk yargılama safhasında, kendisine atfedilen suçların bir kısmı için mahkeme jürisi tarafından suçlu olduğu yönünde karar verildiği hatırlatıldı.

Bundan sonraki süreçte verilen karar hakkında temyiz dahil tüm yasal yollara müracaat edilmesinin imkan dahilinde olduğu, dava ile ilgili hukuki sürecin henüz sonuçlanmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu davada bankamız taraf olmadığı gibi mahkeme tarafından bankamız hakkında alınmış herhangi idari veya mali bir karar bulunmamaktadır. Genel Müdür Yardımcımız hakkındaki mahkeme jürisi kararına dayanılarak, henüz hukuki süreci tamamlanmayan davayla ilgili olarak bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte açıklama veya haber yapılmasının Bankacılık Kanunu'nun 'İtibarın Korunması' başlıklı madde hükümlerine aykırılık teşkil edeceğini hatırlatmak isteriz. Bankamız, tüm iş ve işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere her zaman hassas bir şekilde uymakta olup uyum politikasını uluslararası standartlarda daha da geliştirmek için yoğun bir çaba harcamaktadır.

Bankamız tarafından bankacılık hizmetleri sunulurken mevcut düzenlemeler ve diğer tüm bankalarca bilinen ve izlenen dış ticaret uygulamaları dışında herhangi bir mekanizma, yöntem veya sistem kullanılmamaktadır. Yapılan dış ticaret işlemleri ve para transferleri açık, şeffaf ve ilgili otoritelerce izlenebilir durumdadır. Bankamız, işlemlerindeki şeffaflık ve uluslararası düzenlemelere uyum politikasını bundan sonra da kararlı bir şekilde devam ettirecektir."

Açıklamada, ülke ekonomisine 80 yıldır hizmet sunan Halkbank'ın, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdüreceği bildirildi.

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ABD'deki Hakan Atilla DavasıHalkbank
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