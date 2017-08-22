Halkbank'tan TOKİ'nin

İSTANBUL (AA) - Halkbank, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan ve 21 Ağustos-29 Eylül 2017 tarihleri arasında sürecek "Yüzde 20 İndirimli Kapama Kampanyası"ndan yararlanmak isteyen müşterilerine özel kredi seçeneği sunacağını duyurdu.

Halkbank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, TOKİ'ye olan borcunu kapatmak için yüzde 20 indirim imkanından yararlanmak isteyenler, 120 aya kadar vade fırsatı sunan Halkbank kredilerine başvurabiliyor. TOKİ tarafından, borcunu erken kapatıp tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasına başvurular 21 Ağustos'ta başladı.

Satışları 2015 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri aynı yıl içerisinde başlamış olan konut ve iş yeri sahiplerinin yararlanabileceği indirim kampanyası aylık yüzde 0,92'den başlayan faiz oranları ile 120 aya kadar vade imkanı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çödek, TOKİ İndirim Kampanyası'na en fazla İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bursa gibi büyükşehirlerden ilgi beklediklerini belirterek, "TOKİ'ye olan borçlarını erkenden kapatarak konut ve iş yerlerinin tapularına kavuşmak isteyen müşterilerimize, yüzde 20 indirim fırsatını kaçırmamaları için destek olmayı amaçlıyoruz. Müşterilerimiz, kalan taksitlerini, Bankamız kredisinden yararlanarak ödediklerinde büyük avantaj sağlayacaklardır. Halkbank'ın adına yakışan bir kampanyaya daha imza attığımız için büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.