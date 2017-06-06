Ham çelik üretimi yüzde 12 arttı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin ham çelik üretiminin, bu yılın ocak-nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 11,8 milyon tona ulaştığı belirtildi.



Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yılın ilk 4 ayında nihai mamul çelik tüketimi yüzde 10,7 azalarak 10,3 milyon tona geriledi.

Bu dönemde gerçekleştirilen çelik ve çelik mamülleri ihracatı, miktar bazında yüzde 22,8 artarak 6,9 milyon tona, değer bazında ise yüzde 34,5 yükselişle 4 milyar 508 milyon dolara çıktı. İthalat ise miktar olarak yüzde 20 azalışla 5,2 milyon tona, değer olarak ise yüzde 2 gerilemeyle 3,7 milyar dolara indi. Böylece Türkiye, yılın 4 aylık döneminde çelik mamulleri sektöründe dış ticaret fazlası verdi. Geçen yılın ocak-nisan döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90 iken bu yılın aynı döneminde söz konusu oran yüzde 123'e ulaştı.

Toplam ham çelik üretimi ise bu yılın ocak-nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 11,8 milyon tona ulaştı.

- İnşaat demiri talebinde canlanma bekleniyor

Sektöre ilişkin gelişmelerin de değerlendirildiği açıklamada, 2012-2015 döneminde dünya ekonomisinde yaşanan durgunluk ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada meydan gelen iç karışıklıkların sektörü büyük ölçüde etkilediği belirtildi.

Bu yılın ilk çeyreğinde dünya ekonomisinin büyüme sürecine girmesinden de yararlanarak dış piyasalardan gelen talepleri değerlendiren sektörün, üretim ve ihracatta yeniden büyüme eğilimini yakaladığı ifade edildi. Açıklamada, "Ülkemizin ihracat sıralamasında üçüncü sırada yer alan sektörde, bu olumlu sürecin kalıcı olması Türk ekonomisi bakımından önemlidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Çin, Rusya ve Ukrayna'nın devlet destekli ve düşük kaliteli çelik üretiminin yarattığı baskının sürdüğü vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"ABD ve AB başta olmak üzere, birçok ülke yerli sanayisini koruyucu mahiyette tedbirler almaya devam ederken, Türk çelik sektörü, son zamanlarda özellikle Çin, Rusya ve Ukrayna'dan gelen dampingli ihracat baskılarına karşı, koruma tedbirlerinden yararlanamamaktadır.

Diğer taraftan, hiçbir haklı gerekçeye dayanmayan, spekülatif amaçlara hizmet ettiği anlaşılan bazı müteahhitlik kuruluşlarının, piyasada inşaat demiri bulunmadığı ve fiyatların yüksek olduğu yöndeki açıklamaları esas alınarak, bazı tedbirler alınabileceği yönündeki açıklamalar üzüntüyle karşılanmıştır.

Çelik sektörünün, iç piyasanın taleplerini karşılayabilmek için ihracat bağlantılarını askıya alarak iç piyasaya yönelmesi üzerine, mayıs ayında ihracatın artış hızında yüzde 40 civarında gerileme yaşanmış ancak iddia edilenin aksine yeterli inşaat demiri talebi olmamıştır. Yılın ikinci yarısından itibaren iç talepte canlanma beklenmektedir."