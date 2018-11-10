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Ham petrol 8 ayın en düşük seviyesine geriledi

- Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı, haftanın son işlem gününde 69,15 dolara kadar gerileyerek, mart ayından bu yana en düşük seviyesini gördü - Haftalık bazda yaklaşık yüzde 5 değer kaybeden ham petrolün yönünde Suudi Arabistan, Rusya ve ABD’nin üretimindeki artış etkili oldu

Ham petrol 8 ayın en düşük seviyesine geriledi
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WASHINGTON (AA) - Brent türü ham petrolün varil fiyatı üretimin artmasıyla son 8 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Uluslararası piyasada en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı, haftanın son işlem gününde 69,15 dolara kadar gerileyerek, mart ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Haftalık bazda yaklaşık yüzde 5 değer kaybeden ham petrolün yönünde Suudi Arabistan, Rusya ve ABD’nin üretimindeki artış etkili oldu.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da Cuma gününü yüzde 1,4 düşüşle 59,82 dolardan kapattı. WTI petrolün haftalık bazdaki değer kaybı da yüzde 5'a ulaştı.

Analistler, belli başlı petrol üreticilerinin üretimi artırmaya devam etmesi durumunda oluşacak arz fazlasının fiyatlar üzerindeki baskıyı artıracağına işaret ediyor. Yavaşlayan küresel büyümenin de talebi azaltarak fiyatlardaki düşüşe katkı sağladığı belirtiliyor.

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Ham Petrol Fiyatarı
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