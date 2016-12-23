Ham petrol ithalatı ekimde azaldı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin ham petrol ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 azalarak 2 milyon 146 bin 526 ton olarak gerçekleşti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "Aylık Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, ekimde Türkiye'de toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 2,2 azalarak 2 milyon 550 bin tona geriledi.

Ekimde motorin türleri üretimi geçen yıla göre yüzde 9,04 artışla 931 bin 193 ton oldu, benzin türleri üretimi ise yüzde 7,07 azalarak 423 bin 933 tona düştü.

Söz konusu ayda toplam petrol ürünü satışları yüzde 6,15 artışla 2 milyon 410 bin tona yükseldi. Benzin türleri satışları yüzde 4,6 artarak 182 bin 179 tona, motorin türleri satışları ise yüzde 7,5 yükselerek 2 milyon 51 bin tona çıktı.

Türkiye'nin toplam ham petrol ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 azalışla 2 milyon 146 bin 526 ton oldu. Motorin türleri ithalatı yüzde 0,58 azalarak 970 bin 295 tona düşerken, havacılık yakıtları ithalatı yüzde 153,1 artışla 12 bin 323 ton olarak gerçekleşti.

Ekimde benzin türleri ihracatı yüzde 32,77 azalışla 200 bin 688 tona düştü, motorin türleri ihracatı yüzde 221,5 artışla 7 bin 73 tona ulaştı. Havacılık yakıtları ihracatı ise yüzde 4,06 azalarak 317 bin 191 tona geriledi.