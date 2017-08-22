Ham petrol ithalatı haziranda arttı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin ham petrol ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 2 milyon 7 bin ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2017 Haziran Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu'na göre Türkiye, söz konusu ayda en fazla ham petrol ithalatını 1 milyon 88 bin tonla İran'dan gerçekleştirdi. İthalatta bu ülkeyi 439 bin tonla Irak, 156 bin tonla Suudi Arabistan ve 152 bin tonla Kuveyt izledi.

Bu dönemde Türkiye'nin motorin türleri ithalatı geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 3,7 azalarak 1 milyon 120 bin tona, havacılık yakıtları ithalatı yüzde 37,2 düşüşle 18 bin tona indi. Ham petrol ithalatı ise geçen yılın haziran ayına oranla yüzde 4,64 artarak 2 milyon 7 bin ton oldu. Haziranda, Türkiye petrol piyasasının toplam ithalatı, ham petrol ürünleri ithalatında yaşanan artışla birlikte, yüzde 4,4 yükselerek 3 milyon 514 bin tona ulaştı.

- İhracat geriledi

Haziranda geçen yılın aynı ayına göre, benzin türleri ihracatı yüzde 14,3 azalışla 237 bin 930 tona, denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 62'lik düşüşle 71 bin tona geriledi, havacılık yakıtları ihracatı ise yüzde 13,9 artışla 336 bin tona çıktı. Bu dönemde Türkiye petrol piyasasının toplam ihracatı, benzin türleri ve denizcilik yakıtları ihracatındaki azalmanın etkisiyle, yüzde 5,7 düşüşle 786 bin ton oldu.

- Benzin ve motorin satışları arttı

Türkiye'nin toplam petrol ürünü satışları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artışla 2 milyon 335 bin tona yükseldi.

Bu ayda, benzin türleri satışları yüzde 8,6 artışla 212 bin tona, motorin türleri satışları da yüzde 4,5 yükselişle 2 milyon 9 bin tona çıktı. Havacılık yakıtları satışları ise yüzde 12,3 azalarak 100 bin tona geriledi.

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi haziranda geç en yılın aynı dönemine göre, yüzde 3,9 artarak 2 milyon 534 bin tona, motorin türleri üretimi yüzde 12 artarak 899 bin tona çıktı.

Söz konusu ayda benzin türleri üretimi yüzde 4,9 artışla 468 bin tona, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 12,1 artışla 503 bin tona çıktı.