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Hamzabeyli'de 8 kilo 881 gram kokain ele geçirildi

- Gümrük muhafaza ekiplerinin Hamzabeyli gümrük sahasında yaptıkları çalışmalar sırasında tır çıkış peronlarında gizlenmiş bir valizde 8 kilo 881 gram kokain bulundu

Hamzabeyli'de 8 kilo 881 gram kokain ele geçirildi
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ANKARA (AA) - Hamzabeyli gümrük sahasında 8 kilogram 881 gram kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünde yürütülen saha çalışmaları sırasında, tır çıkış peronlarında gizlenmiş halde bir valiz bulundu.

Gümrük denetiminden kaçırılmak amacıyla gizlendiği değerlendirilen valizi açan ekipler, 8 paket içinde 8 kilo 881 gram kokain buldu.

Savcılık talimatıyla uyuşturucuya el konulurken, Kapalı Devre Kamera Sistemi kayıtlarında yapılan incelemede şüpheli bulunan bir kişi, gümrük muhafaza personelince gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Gümrük MuhafazaHamzabeyliTicaret BakanlığıUyuşturucu Operasyonu
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