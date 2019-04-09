Hane başına gaz tüketiminde lider Ardahan

ANKARA (AA) - MURAT TEMİZER - Türkiye'de geçen yıl hane başına ortalama doğal gaz tüketimi 2 bin 581 metreküple en fazla Ardahan'da, 648 metreküple en az Antalya'da gerçekleşti.

AA muhabirinin, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği'nin (GAZBİR) "2018 Yılı Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, 2018'de Türkiye'de hane başına ortalama doğal gaz tüketimi 905 metreküpü buldu.

Bu çerçevede, Türkiye'de geçen yıl toplam doğal gaz tüketimi de 48,9 milyar metreküp oldu.

Türkiye'de 2018'de son 48 yılın en yüksek sıcaklık ortalamaları gerçekleşti. Hava sıcaklıkları nedeniyle 2018'in eylül ve aralık ayları dışında tüm aylarda konutlarda tüketim bir önceki yılın aynı dönemine göre azaldı.

Konutlarda kış aylarında tüketim, bir önceki yıla göre yüzde 15 gerileyerek 6,5 milyar metreküpe düştü.

Hane başına gaz tüketimi geçen yıl 2017'ye kıyasla ortalama yüzde 13 azaldı. Hane başı ortalama tüketimin en fazla olduğu il 2 bin 581 metreküple Ardahan oldu. Hane başı en az tüketim ise 648 metreküple Antalya'da gerçekleşti.

Geçen yıl, Ankara'da hane başı doğal gaz tüketimi 981 metreküp hesaplanırken, İstanbul'da 875, İzmir'de ise 818 metreküp oldu.

- Doğal gazdan elektrik üretimi azalıyor

Rapora göre, geçen yıl Türkiye'de elektrik üretiminde doğal gazın payı yüzde 30'a gerileyerek son 20 yılın en düşük seviyesine indi.

Elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz miktarı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 12 azalarak 18 milyar metreküp oldu.

Türkiye'de doğal gaz abone sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9 artarak 15 milyon 400 bin 892'ye ulaştı. Abone sayısının yüzde 96'sını konut aboneleri oluşturdu.

Bu yıl yaklaşık 1 milyon yeni abonenin daha doğal gaz kullanması hedefleniyor.

- Doğal gaz kullanan daha az ödedi

Rapora göre, doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından 2018 sonu itibarıyla toplam 30 milyar lira şebeke yatırımı gerçekleştirildi. Dağıtım şirketlerince bu yıl mevcut ve yeni bölgeler için toplam 1,1 milyar lira şebeke yatırımı yapılması öngörülüyor.

Diğer taraftan, geçen yıl aboneler ortalama bir yılda bin 300 lira doğal gaz faturası ödedi. Böylece, doğal gazla ısınan konutlar, kömürle ısınanlara göre ortalama 690 lira, elektrikle ısınan konutlara göre de ortalama 3 bin 360 lira daha az fatura ödemiş oldu.

Geçen yıl itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 80'ini doğal gaza erişebilir hale geldi. Toplam 15 milyon konutta doğal gazın tercih edilmesi sayesinde, ülke ekonomisinde de yaklaşık 10,2 milyar lira tasarruf sağlandı.



