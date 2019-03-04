Hangi ürünün fiyatı ne kadar arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,23, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,67 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 17,93 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla şubatta, aylık bazda en yüksek artış yüzde yüzde 2,48 ile sağlık grubunda görülürken, eğitimde 1,64, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,9, lokanta ve otellerde yüzde 0,87 ve ulaştırmada yüzde 0,71 artış kaydedildi.

Şubatta ana harcama grupları itibarıyla endekste en fazla düşüş gösteren grup yüzde 4,81 ile giyim ve ayakkabı oldu. Çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,39, eğlence ve kültürde yüzde 0,37 ve haberleşmede yüzde 0,34 düşüş gerçekleşti.



Yıllık değişimler



TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 29,25 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Bunu yüzde yüzde 28,08 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 27,59 ile ev eşyası, yüzde 20,43 ile eğlence ve kültür, yüzde 19,79 ile lokanta ve oteller izledi.



Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 29'unun ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 235'inin ortalama fiyatlarında artış, 154'ünün ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:



Kapsam Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde)Gıda ve alkolsüz içecekler0,9029,25 Alkollü içecekler ve tütün 0,112,71 Giyim ve ayakkabı-4,8111,62 Konut 0,0116,56 Ev eşyası0,0627,59 Sağlık 2,4817,89 Ulaştırma0,7115,18 Haberleşme -0,3410,92 Eğlence ve kültür -0,3720,43 Eğitim 1,6411,60 Lokanta ve oteller 0,8719,79 Çeşitli mal ve hizmetler-0,3928,08



Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,15 düşüş, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,48 ve 12 aylık aylık ortalamalara göre yüzde 17,7 artış gerçekleşti.



Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, şubatta aylık bazda en yüksek artış yüzde 0,43 ile "Mevsimlik ürünler hariç (TÜFE)" göstergesinde görüldü.



Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:



Kapsam Aylık değişim (yüzde) Yıllık değişim (yüzde) Mevsimlik ürünler hariç(TÜFE) 0,43 18,50 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç (TÜFE) -0,15 18,48 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç(TÜFE) -0,27 18,12 İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç (TÜFE) -0,02 18,15 Alkollü içecekler ve tütün hariç (TÜFE) 0,16 20,57 Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç (TÜFE) 0,19 21,85

(Sürecek)