Hansların yerine Hasanlara şans verin - Yurtdışında iş yapan Türk işadamlarının çok iyi yetişmiş gençlerimizi tercih etmesi gerektiğini belirten Turgut Torunoğulları, “Hasanlar da Hans kadar iyi yetişti artık” dedi.

GAZETE EKONOMİ - Almanya’nın Kuzey Ren – Vestfalya Eyaleti tanıtım toplantısında iş adamlar tecrübelerini; uzmanlar taktikleri anlattı. Toplantıda söz alan Yeminli Mali Müşavir Cevdet Kocaş yatırım yaparken vergiden bürokrasiye bir çok ayrıntıya dikkat etmek gerektiğini söyledi. Avukat Aziz Sarıyar ve Gülay Taşlı ise hukuki alt yapının çok iyi oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.



Daha sonra söz alan Edelstaal Group International Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğllurı yıllardır Avrupa’da iş yaptığını belirterek Avrupa’ya gelen Türk şirketlerinin yabancı müdür arayışından vazgeçmesi gerektiğinin altını çizdi ve şunları söyledi:

. Avrupa’da çok iyi yetişmiş Türk gençleri var. Avrupa’ya gelen Türk şirketleri Hans yerine Hasanları tercih etmeli. Böylece hem Türk geleneklerini sürdürmüş oluruz hem de Avrupa’da yetişmiş Türk gençlerinin beyinlerini değerlendirmiş oluruz.



Daha sonra söz alan ve yıllar önce Almanya’da yatırım yapan Türkiye’nin çit ve tel konusunda dünya markası şirketi Kösedağ’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kösedağ başarıya giden yolu şöyle anlattı:

. Biz bu işe kırk yıl önce girdik. Bir dünya markası olmak için Almanya’yı üs olarak seçtik.

. Almanya’yı seçerek iyi de yaptık. Kendi sektörümüzde en kaliteli olduk.

. Bir Türk markası olduğunuz zaman maça iki sıfır mağlup başlıyorsunuz. Dünya’nın en kalitelisiyiz deseniz de bir Türk’ün bunu başaramayacağı söyleniyor. Bu yüzden şirketin ismini bile Almanca yaptık. Şimdi Dünya’nın en kalitelisiyiz deyince akan sular duruyor. Çünkü dünyanın en kalitelisi olmanız için Alman olmanız gerekiyor gibi bir inanış yaygın. Benim altı kızım var. Bunlardan birini genel müdür yaptım. Almanları şaşırttım. Almanlar bir Türk şirketinin başında kadın görünce hele de bu kadın olunca şaşkına döndüler.