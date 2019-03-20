Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon mersin reklam dünya
5 milyonluk yem bitkisi
5 milyonluk yem bitkisi
Hepsiburada’ya yeni CEO
Hepsiburada’ya yeni CEO
Her ses bir nefes
Her ses bir nefes
İkinci ödülü aldı
İkinci ödülü aldı
Küba'da değişim yaptı
Küba'da değişim yaptı

Harasavey doğal gaz sahasında çalışmalar başlatıldı

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - "2030'a gelindiğinde Yamal'da yıllık 310 ile 360 milyar metreküp doğal gaz üretilecek" - "Burada üretilen doğal gaz hem iç tüketimimizi hem de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 projelerini besleyecek"

Harasavey doğal gaz sahasında çalışmalar başlatıldı
banner17

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "2030'a gelindiğinde Yamal'da yıllık 310 ile 360 milyar metreküp doğal gaz üretilecek." dedi.

Putin, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile Sibirya'daki Yamal eyaletinin doğusunda yer alan Harasavey doğal gaz sahasındaki çalışmaları Başkent Moskova'dan video konferans yoluyla başlattı.

Söz konusu sahanın, Rusya'nın doğal gaz ihracatındaki konumunu güçlendireceğini belirten Putin, "Bu sahada 2 trilyon metreküplük devasa bir rezerv bulunuyor. Bu miktar, 2131'e kadar buradan doğal gaz çıkartılmasını sağlayacak." diye konuştu.

Harasavey sahasının içinde bulunduğu Yamal bölgesinin toplam doğal gaz üretimindeki öneminin arttığını dile getiren Putin, "2030’a gelindiğinde Yamal'da yıllık 310 ile 360 milyar metreküp doğal gaz üretilecek. Burada üretilen doğal gaz hem iç tüketimimizi hem de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 projelerini besleyecek." ifadesini kullandı.

Projeyi yürüten Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller ise Harasavey'de üretilen doğal gazın taşınması için toplam 106 kilometrelik boru hattı döşeneceğini söyledi.

Gazprom tarafından 2018'de üretim çalışmalarına başlanan Harasavey sahasında 2023 itibarıyla yılda 32 milyar metreküp doğal gaz üretilmesi hedefleniyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Doğal GazEnerjiKuzey AkımNovakPutinYamal
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5