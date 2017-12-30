ANKARA (AA) - Muvazzaf ve fahri konsoloslukların yaptıkları işlemlerden alınacak harç miktarları, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere yeniden tespit edildi.

Maliye Bakanlığının Harçlar Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, konsolosluk harçları ile muvazzaf ve fahri konsoloslukların yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru, 1 ABD doları = 3,77 lira olarak belirlendi. Bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar da ilgili tarifelere göre 0,46 ile 3,42 arasında uygulanacak.

